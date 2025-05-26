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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Voestalpine

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WKN 897200
ISIN AT0000937503
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2028e 2027e 2026 2025 2024
    Umsatz (Mrd) 16,23 15,58 15,06 15,74 16,68
    Nettogewinn (Mrd) 0,86 0,67 0,42 0,18 0,21
    Gewinn/Aktie 4,98 3,69 2,48 0,90 0,59
    Dividende/Aktie 1,47 1,13 0,75 0,60 0,70
    Rendite (%) 3,27 2,52 1,98 2,67 2,69
    KGV 9,03 12,10 15,25 25,00 44,07
    KUV 0,48 0,52 0,43 0,25 0,27

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die voestalpine AG ist die Holding eines in seinen Geschäftsbereichen weltweit führenden Technologie- und Industriegüterkonzern mit kombinierter Werkstoff- und Verarbeitungskompetenz. Mit ihren qualitativ höchstwertigen Produkt- und Systemlösungen aus Stahl und anderen Metallen zählt er Konzern nach eigenen Angaben zu den führenden Partnern der europäischen Automobil- und Hausgeräteindustrie sowie weltweit der Luftfahrt-, Öl- und Gasindustrie. Voestalpine ist darüber hinaus Weltmarktführer in der Weichentechnologie und im Spezialschienenbereich sowie bei Werkzeugstahl und Spezialprofilen. Das Geschäft ist in die fünf operativen Divisionen "Steel", "High Performance Metal", "Metall Engineering", "Metal Forming" und "Sonstige " gegliedert.

    Offizielle Webseite: https://www.voestalpine.com

    Aktionärsverteilung