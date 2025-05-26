Voestalpine
Aktuelle Nachrichten zu Voestalpine
dpa-AFX News zu Voestalpine
EQS-News: voestalpine AG: voestalpine steigert Ergebnis trotz volatilem Umfeld im Geschäftsjahr 2025/26 (deutsch)
EQS-News: voestalpine AG: voestalpine AG stockt ihre 2028 fälligen Wandelschuldverschreibungen erfolgreich um 35 Mio. EUR auf (deutsch)
EQS-Adhoc: voestalpine AG: voestalpine AG stockt die 2023 begebenen Wandelschuldverschreibungen um bis zu EUR 35 Millionen auf (deutsch)
EQS-News: voestalpine AG: voestalpine steigert ihr Ergebnis in den ersten drei Quartalen des GJ 2025/26 (deutsch)
EQS-Adhoc: voestalpine AG: Vorstand der voestalpine AG beschließt die Verwendung eigener Aktien zur (allfälligen) Bedienung der Wandelschuldverschreibungen 2023 (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2028e
|2027e
|2026
|2025
|2024
|Umsatz (Mrd)
|16,23
|15,58
|15,06
|15,74
|16,68
|Nettogewinn (Mrd)
|0,86
|0,67
|0,42
|0,18
|0,21
|Gewinn/Aktie
|4,98
|3,69
|2,48
|0,90
|0,59
|Dividende/Aktie
|1,47
|1,13
|0,75
|0,60
|0,70
|Rendite (%)
|3,27
|2,52
|1,98
|2,67
|2,69
|KGV
|9,03
|12,10
|15,25
|25,00
|44,07
|KUV
|0,48
|0,52
|0,43
|0,25
|0,27
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die voestalpine AG ist die Holding eines in seinen Geschäftsbereichen weltweit führenden Technologie- und Industriegüterkonzern mit kombinierter Werkstoff- und Verarbeitungskompetenz. Mit ihren qualitativ höchstwertigen Produkt- und Systemlösungen aus Stahl und anderen Metallen zählt er Konzern nach eigenen Angaben zu den führenden Partnern der europäischen Automobil- und Hausgeräteindustrie sowie weltweit der Luftfahrt-, Öl- und Gasindustrie. Voestalpine ist darüber hinaus Weltmarktführer in der Weichentechnologie und im Spezialschienenbereich sowie bei Werkzeugstahl und Spezialprofilen. Das Geschäft ist in die fünf operativen Divisionen "Steel", "High Performance Metal", "Metall Engineering", "Metal Forming" und "Sonstige " gegliedert.
Offizielle Webseite: https://www.voestalpine.com