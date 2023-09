Unternehmensprofil

Die voestalpine AG ist die Holding eines in seinen Geschäftsbereichen weltweit führenden Technologie- und Industriegüterkonzern mit kombinierter Werkstoff- und Verarbeitungskompetenz. Mit ihren qualitativ höchstwertigen Produkt- und Systemlösungen aus Stahl und anderen Metallen zählt er Konzern nach eigenen Angaben zu den führenden Partnern der europäischen Automobil- und Hausgeräteindustrie sowie weltweit der Luftfahrt-, Öl- und Gasindustrie. Voestalpine ist darüber hinaus Weltmarktführer in der Weichentechnologie und im Spezialschienenbereich sowie bei Werkzeugstahl und Spezialprofilen. Das Geschäft ist in die fünf operativen Divisionen "Steel", "High Performance Metal", "Metall Engineering", "Metal Forming" und "Sonstige " gegliedert.

Offizielle Webseite: www.voestalpine.com