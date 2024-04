Die Aktie von Amazon verzückt an der Börse gerade viele Analysten. Dabei ist man sich relativ einig, dass es für den Titel demnächst definitiv über diese magische Marke geht. Das sollten Anleger wissen.

Es klingt wie ein Kompliment, ist aber keins. Amazon bekommt seine überragende marktübergreifende Bedeutung bestätigt - vom Bundesgerichtshof, die sich in einem Rechtsstreit des Bundeskartellamts mit dem Online-Riesen auf die Seite der Wettbewerbshüter gestellt hat. Damit kann die Bonner Behörde Amazon in Zukunft stärker kontrollieren und möglicherweise in Zukunft bestimmte Geschäftspraktiken verbieten.

Beispielsweise könnte es dem Konzern untersagt werden, die Darstellung eigener Angebote zu bevorzugen. Amazon hatte dagegen Beschwerde eingelegt, blieb vor dem BGH aber ohne Erfolg. Für die Aktie von Amazon hatte die neue Entwicklung aber erstmal keine Konsequenzen. Stattdessen überschlagen sich gerade Analysten an der Wall Street mit neuen Kurszielen, die alle eine Gemeinsamkeit haben.

Ein Pflichtkauf für Anleger?

Wenn sich die Analysten an der Wall Street mit ihren Einschätzungen der letzten Tage in einer Sache einig sind, dann dass die Aktie von Amazon in nächster Zeit über die Marke von 200 US-Dollar steigen könnte. Jüngst hatte UBS sein Kursziel für die Aktie auf 215 US-Dollar hochgeschraubt und auch die Experten von Wedbush (225 US-Dollar), Bank of America Securities (204 US-Dollar) und Citi (235 US-Dollar) bewegen sich in ähnlichen Regionen.

Amazon-Aktie mit zweistelligem Kurspotenzial

Derzeit notiert die Amazon-Aktie vor den nächsten Quartalszahlen am 30. April noch bei etwa 170 US-Dollar, sollte das Papier aber in die Kursregionen der Analysten vorstoßen, wäre teilweise noch ein Upside von über 25 Prozent drin.

Die marktübergreifende Bedeutung des Technik-Konzerns und seine KI-Bestrebungen bleiben dabei starke Argumente, die Anleger zu einem Investment bewegen könnten.



