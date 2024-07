Diese fünf Qualitätsaktien sind jetzt mehr als 20 Prozent billiger, als sie es noch vor einem Jahr waren. Für Anleger kännte sich dementsprechend hier die Chance ergeben ein Schnäppchen zu machen, wenn sie schnell handeln und diese Titel jetzt günstig aufsammeln.

An der Börse sind viele Aktien zuletzt sehr gut gelaufen und insbesondere Qualitätsaktien erscheinen teuer, was bei vielen Investoren die Fragen aufwirft: Wohinein kann man eigentlich noch günstig investieren?

Jetzt bei diesen Qualitätsaktien ein Schnäppchen machen?

Dementsprechend kann sich jetzt ein Blick auf diese fünf Qualitätsaktien lohnen, die in den vergangenen zwölf Monaten aus den unterschiedlichsten Gründen von der Börse abgestraft wurden und jetzt 20 Prozent unter ihren Hochs notieren.

Mattel (Performance 1 Jahr: -22 Prozent)

Rund 22 Prozent hat die Aktie des Spielzeugherstellers Mattel mit ikonischen Marken wie Barbie auf Sicht der vergangenen zwölf Monate verloren, da die Börse nicht mehr an die Produkte glaubt. Wer antizyklisch agieren will, kann sich den Wert zu einem KGV von elf sichern.

Estée Lauder (Performance 1 Jahr: -46 Prozent)

Die zweitgrößte Kosmetikfirma der Welt, Estée Lauder, ist insbesondere wegen der Absatzprobleme in China massiv unter Druck geraten. Nach dem starken Rückgang könnte die Aktie für Schnäppchenjäger interessant sein.

Snowflake (Performance 1 Jahr: -26 Prozent)

Der Cloudbetreiber Snowflake, den sogar Warren Buffett in seinem Portfolio hält, hat sich zuletzt etwas vom Wachstumspfad verabschiedet, was die Börse enorm bestraft hat. Hier könnte sich für Anleger bei der Tech-Aktie eine Chance bieten.

Caesars Entertainment (Performance 1 Jahr: -23 Prozent)

Der Casino- und Hotelbetreiber Caesars ist wie die ganze Branche seit der Corona-Pandemie massiv abgestraft worden und hat sich nie richtig erholt. Dies überrascht besonders, da Caesars ebenfalls im Bereich des stark wachsenden Online-Glücksspiels aktiv ist.

Dollar General (Performance 1 Jahr: -20 Prozent)

Insbesondere wegen hoher Inflation hatte der beliebte amerikanische Einzelhändler Dollar General zuletzt zu leiden und an der Börse rund 20 Prozent an Wert verloren. Allerdings sehen die Analysten in ähnlicher Höhe Upside mit Blick auf die Marktstellung des Konzerns.

