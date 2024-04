Die Aktie des Social-Media-Konzerns Meta ist nach Börsenschluss um satte 12,5 Prozent im Kurs eingebrochen. Dies bedeutet nicht nur schlechte Nachrichten für die Aktionäre des Unternehmens, sondern auch für die von Amazon und Alphabet. Doch was reißt die Papiere jetzt in die Tiefe?

Unter den Magnificent Seven war die Aktie von Meta im Jahr 2024 nach Nvidia bisher der zweitbeste Performer mit einem YTD-Plus von 46,5 Prozent. Doch am Mittwoch nach Börsenschluss wurde ein Teil dieser Gewinne durch einen Abverkauf in Höhe von 12,5 Prozent pulverisiert. Das steckt konkret dahinter:

Darum bricht die Meta-Aktie jetzt deftig ein

Auslöser des Abverkaufs am Mittwoch sind die Quartalszahlen von Meta, die die Erwartungen der Anleger außerhalb der Top-Line nicht erfüllen konnten. So meldete man einen Gewinn je Aktie von 4,71 US-Dollar je Aktie (0,39 US-Dollar mehr als erwartet) und einen Umsatz von 36,46 Milliarden US-Dollar (240 Millionen US-Dollar mehr als erwartet). Die Zahl der täglich aktiven Nutzer zog um sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr an.

Doch mit den sonstigen Meldungen konnte das Unternehmen nicht überzeugen. Besonders die Aussicht auf höhere Kosten und ein verfehlter Umsatzausblick belastete die Aktie. So stellte man für das zweite Quartal Erlöse von 36,5 bis 39 Milliarden US-Dollar in Aussicht, Experten hatten allerdings mit 38 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Damit zeigt sich ein befürchteter Trend der Wachstumsverlangsamung bei Meta, der die Aktie nach einer Rekordrallye so deutlich drückt. Negativ ist dies ebenfalls für die Papiere von Alphabet und Amazon, die ebenfalls stark am Werbemarkt hängen.

Wie geht es mit Meta weiter?

Für Meta bedeutet dieser Abverkauf, dass nach der Rallye der vergangenen Monate nun eine Konsolidierung angesagt ist, insofern die Verluste über Nacht nicht wettgemacht werden. Zusätzlich besteht mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen der anderen Big Techs nun das Risiko für weiteres Enttäuschungspotenzial, wie beispielsweise mehrfach von J.P. Morgan und anderen Experten angekündigt.

