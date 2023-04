Die Aktie von Meta macht heute im nachbörslichen Handel einen gewaltigen Satz nach oben und steigt um über acht Prozent auf 229 US-Dollar. Doch was sind die Gründe für den überraschenden Kursanstieg?

Nachdem am Dienstagabend schon die Aktie von Microsoft massiv im nachbörslichen Handel in die Höhe schnellte, war nun der ehemalige Facebook-Konzern Meta an der Reihe. Dieser legte seinerseits acht Prozent zu und das aus demselben Grund wie Microsoft Tags zuvor: starke Quartalszahlen. Doch wie genau fielen diese aus? Und welche Chancen bieten sich jetzt bei der Aktie?

Das ist der Grund, warum die Meta-Aktie explodiert

So hat Meta bei der Veröffentlichung seiner Quartalsergebnisse, für die abgelaufenen Monate Januar bis März, alle Erwartungen der Analysten übertreffen können. Das Unternehmen meldete einen Umsatz von 28,65 Milliarden US-Dollar, welcher rund eine Milliarde über den Konsensschätzungen lag.

Aber auch beim Gewinn konnte man deutlich mehr vermelden, als Marktbeobachter dem Konzern zugetraut hatten. Aufgrund der erfolgreichen Sparprogramme des Unternehmens lagen die EPS bei 2,20 US-Dollar und damit rund 0,23 US-Dollar höher als angepeilt.

Meta-Aktie nicht nur deswegen acht Prozent im Plus

Allerdings dürfte dies nicht der einzige Grund sein, warum Aktionäre die Aktie um mehr als acht Prozent nach oben hoben. Positiv überraschte vor allem die Anzahl der Nutzer auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen. Nach einem Rückgang im vergangenen Jahr konnte Meta hier nun erstmals wieder Wachstum verzeichnen, denn die Zahl der monatlich aktiven Nutzer stieg auf 2,99 Milliarden, was einem Plus von zwei Prozent entspricht.

Durch die allgemeine Euphorie beflügelt stellte auch das Management eine Prognose für das zweite Quartal in Aussicht, welche jede Schätzungen überbot. So lag der Analystenkonsens für das Umsatzziel bei 29,47 Milliarden US-Dollar, der Konzern gab aber eine Spanne von 29,5 bis 32 Milliarden US-Dollar an.

Meta-Aktie: jetzt attraktiv?

Doch ist die Meta-Aktie nach den Ergebnissen jetzt für Anleger attraktiv? In jedem Fall!

Meta entpuppt sich immer mehr als Cash-Maschine mit unglaublichen Ressourcen und Potenzialen, was auch die Kostensparprogramme des Konzerns zeigen. Mit Blick auf den Chart könnte die Aktie nun in Bereiche vor dem Absturz im Februar 2022 vordringen und dann sind auch neue Höchstkurse nicht mehr allzu weit entfernt.

Lesen Sie auch Zwischen Banken-Angst und guten Quartalszahlen: Wie geht es an den Märkten weiter?