Aktuell wirken die Märkte sehr unentschlossen aufgrund eines erneuten Spagates zwischen Angst vor einer Bankenkrise und eigentlich überraschend guten Quartalszahlen. Doch wie kann das weitergehen? Und gibt es mehr Chancen oder Risiken?

Am Dienstag kam es während des offiziellen Handels noch zu einem starken Abverkauf, während nachbörslich die Kurse der Big-Tech Aktien und damit die der Indizes wieder massiv anstiegen. Doch wohin laufen die Börsen jetzt? Und worauf müssen Anleger achten?

Kommt die Banken-Angst zurück?

Nach den mehr als schlechten Ergebnissen der First Republic Bank und der UBS hatte es am Dienstag heftige Abverkäufe am Markt gegeben. Grund waren vor allem massive Kapitalflüsse in und aus Banken, die die Pleite eines weiteren Geldhauses immer wahrscheinlicher erscheinen lassen.

Hinzu kommt der baldige Zinsentscheid der Fed am 03. Mai, wo weitere 25 Basispunkte den Bankenmarkt vermutlich weiter belasten dürften.

Quartalszahlen schlagen alle Erwartungen

Gleichzeitig aber schlagen die aktuell von den Unternehmen gemeldeten Quartalszahlen alle Erwartungen. So konnten nicht nur Microsoft und Alphabet nachbörslich eines an Boden gut machen, sondern auch Unternehmen wie PepsiCo, McDonalds und Coca-Cola zeigen gute Ergebnisse.

Dies hingegen lindert natürlich wieder die Angst vor einer möglichen Rezession und die Stärke der Unternehmen stimmt Anleger eigentlich Optimistisch. Doch wo laufen die Indizes am Ende hin?

So geht es an den Märkten weiter

Aktuell dürfte vermutlich noch die Angst vor den Banken überwiegen. Und auch die momentane Indikation für die Fed-Sitzung mit einer Zinsanhebung um 25 Basispunkte spricht für weitere Abverkäufe.

Allerdings könnten weitere gute Quartalsergebnisse wie zum Beispiel die am Mittwochabend von Meta oder die am Donnerstag von Amazon die Stimmung am Markt schnell wieder Richtung Rallye drehen. Im DAX könnte dies einen erneuten Anstieg über die 16.000 Punkte bedeuten.

