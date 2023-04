Kurz nach Ende des regulären Handels sprang die Microsoft Aktie um mehr als vier Prozent auf 287 US-Dollar. Doch was sind die Gründe für den starken Kursanstieg? Und ist die Aktie aktuell für ein Investment interessant?

Nach einem ohnehin schon starken Jahresstart macht die Aktie von Microsoft heute einen kräftigen Sprung bis auf 287 US-Dollar, vor allem beflügelt durch die von dem Unternehmen gemeldeten Quartalszahlen. Doch welche Informationen gibt es hier genau? Und können diese dem Konzern Kurschancen verleihen?

Das ist der Grund für den Sprung im nachbörslichen Handel

Für Optimismus unter den Aktionären von Microsoft dürften im nachbörslichen Handel vor allem die Kennzahlen des Umsatzes und Gewinn gesorgt haben. Beide fielen nämlich deutlich höher aus, als Analysten zunächst geschätzt hatten.

Statt knapp 51 Milliarden US-Dollar an Umsatz, machte das Unternehmen aus dem Silicon Valley nämlich 52,8 Milliarden US-Dollar, primär angetrieben durch die Cloudsparte, welche alleine im Q1 28,5 Milliarden US-Dollar einspielte

Aber auch der Gewinn des Unternehmens lag mit EPS von 2,45 US-Dollar deutlich über dem Konsens von 2,23 US-Dollar. Einzig nur der Ausblick des Unternehmens blieb aus. Diesen will das Management erst im anstehenden Analysten-Call veröffentlichen.

Übernahme soll endlich stattfinden

Allerdings gibt es noch weitere positive Nachrichten für Microsoft. Wie die New York Post berichtet, will der Konzern trotz einiger Probleme noch in diesem Jahr die Übernahme des Spielehersteller Activision Blizzard durchführen.

Der 70 Milliarden US-Dollar schwere Deal hängt seit langem in der Schwebe, soll aber dem Zeitungsbericht zufolge bald über die Bühne gebracht werden.

Microsoft-Aktie: jetzt ein Kauf?

Aber ist die Aktie des Software-Giganten Microsoft jetzt für Anleger interessant? Definitiv!

Auch wenn das KGV mit 24 wieder etwas höher erscheint, so zeigt das Unternehmen doch trotz jedweder Krisen deutliche Resilienz und kann auch in schwierigen Marktphasen weiter wachsen. Gerade vor dem Hintergrund eines möglicherweise immer schwerer werdenden makroökonomischen Umfeldes, kann eine Blend-Aktie wie Microsoft aktuell im Depot kaum schaden.

Lesen Sie auch diese Einschätzung meines Kollegen zu den kommenden Quartalszahlen von Big-Tech: Vor den Quartalszahlen: US-Tech-Aktien Amazon, Meta, Microsoft und Alphabet jetzt verkaufen oder kaufen?

oder: 20 unterbewertete Growth-Aktien mit Mega-Wachstumspotenzial