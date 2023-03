Microsoft liegt seit seinem Investment in ChatGPT vollkommen im Hype. Nun gibt es neue News, die die Rallye nochmals befeuern könnten. Lohnt sich deswegen hier ein Investment und arbeiten wir vielleicht bald alle mit KI?

Die Aktie von Microsoft wurde seit dem Investment in ChatGPT und den daraus entstehenden KI-Hype in den Medien rauf und runtergespielt. Doch wie weit kann diese Rallye noch gehen? Und kann diese News sie weiter befeuern?

Arbeiten wir bald alle mit KI?

Denn Microsoft hat inzwischen angekündigt, künstliche Intelligenz in einer Vielzahl von Produkten zu verbauen. So soll etwa Azure die erste mit KI kombinierte Cloud sein, was Microsoft einen deutlichen Wettbewerbsvorteil vor Alphabet und Amazon geben könnte.

Aber nicht nur in der Cloud soll es jetzt eine KI-Erweiterung geben. Laut einer kürzlichen Ankündigung von Microsoft wird nun sogar in das beliebte Office-Produkt eine Erweiterung von ChatGPT gebaut. Damit hätte man nicht nur einen entscheidenden Vorteil gegenüber dem kostenlosen Konkurrenzprodukt Google Docs, sondern würde auch ein weiteres Anwendungsfeld für ChatGPT finden. So dürften viele Menschen bald in Microsoft Word, Microsoft Excel und Power Point mit KI in Berührung kommen. Aber was bedeutet das für die Aktie?

Kann das die KI-Rallye weiter tragen?

Doch die Frage, die sich Aktionäre stellen, ist natürlich, ob das die KI-Rallye weiter tragen kann? Denn immerhin konnte Microsoft auch dank dieser seit Jahresanfang massiv zulegen.

Tatsächlich vermuten einige Experten, dass die vielfältigen KI Anwendungsfelder zu einer echten Goldgrube für Microsoft werden könnten. Konkret geht es dabei wohl um Preiserhöhungen für Cloud und Office, welche das Unternehmen im Zusammenhang mit einer künftigen Vorstellung publik machen könnte.

Microsoft-Aktie – Jetzt ein Kauf?

Deswegen fragen sich auch viele Anleger, ob Microsoft unter diesen Gesichtspunkten trotz der aktuellen Marktsituation ein Kauf ist. Und tatsächlich bietet das Unternehmen viele spannende Anwendungsfelder auch ohne Künstliche Intelligenz, die quasi die Kirsche auf der Sahne ist.

Auch der aktuelle Bewertungsrückgang auf ein KGV von 20 spricht dafür, dass Anleger hier trotz der allgemein sehr schwierigen Marktphase zuschlagen können, wenn sie die Aktie schon länger auf der Watchlist haben. Allerdings dürfte sich auch hier nach der KI-Rallye eine Konsolidierung ergeben, die noch unsichere Anleger abwarten können.

