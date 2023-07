Seit Jahresanfang hat der Nasdaq 100 etwas mehr als 40 Prozent zugelegt hat. Ein Großteil der Kursgewinne verdankt der Index den exorbitant starken Kursanstiegen bei großen Technologie-Aktien wie Microsoft. Die Amerikaner möchten in einem anderen Sektor wachsen und die Gewinne weiter steigern.



Obwohl der Nasdaq 100 am Mittwoch den Handel mit einem Plus von etwas mehr als ein Prozent beendete, gab es auffällig viele Kursverlierer im Bereich der Cybersicherheit-Aktien wie Palo Alto Networks, Zscaler und Cloudflare. Die drei Unternehmen verloren zum Handelsschluss durchschnittlich knapp sechs Prozent. Schuld daran dürfte die Ankündigung von Microsoft sein, in den Secure Service Edge Markt für Computersicherheit einzusteigen.



Einnahmen boomen

Aus Sicht von Microsoft macht der Schritt durchaus Sinn. Das Sicherheitsgeschäft generiert mittlerweile einen Jahresumsatz von ungefähr 20 Milliarden US-Dollar und ist in den letzten Jahren durchschnittlich um 30 Prozent gewachsen. Bereits Anfang des Jahres führte Microsoft die neue Sicherheitsplattform Microsoft Security Copilot ein. Diese zielt darauf ab, möglichst früh Bedrohungen zu erkennen.



Bei Kursschwäche kaufen

Die Strategie der Amerikaner ist sinnvoll und dürfte das Wachstum des Internetriesen zur Freude der Aktionäre weiter ankurbeln. Microsoft hat jüngst bei 319 Euro ein neues Mehrjahreshoch erreicht.Seit Anfang des Jahres hat die Aktie mehr als 30 Prozent zugelegt. Sollte der Kurs in eine Konsolidierungsphase übergehen, sind Kurse um 270 Euro eine erste gute Kaufgelegenheit für Anleger, die noch nicht in der Aktie investiert sind. Langfristig gehört das Unternehmen in jedes Depot.



Aktien für die Ewigkeit-Index

Fazit Microsoft ist Mitglied im BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index und hat dort aktuell hinter Apple, Alphabet, Shimano und Mercedes-Benz die fünft höchste Indexgewichtung von 30 Aktien. Mit dem Indexzertifikat WKN DA0ABN können Anleger nahezu eins zu eins an der Entwicklung von 30 Aktien für die Ewigkeit partizipieren. Mehr Infos zum Index gibt es hier. Lesen Sie auch: Kennzahl verrät: Diese KI-Aktien sind immer noch unterbewertet – Nvidia, Alphabet, Amazon und Co im Check