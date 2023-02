Sowohl Microsoft als auch Apple haben beeindruckendes Wachstum hinter sich. Doch welcher der beiden Werte hat nach vorne gedacht mehr Potenzial und könnte deswegen auch für ein Investment attraktiver sein?

Apple – Es könnte eng werden

Apple scheint aktuell als größtes Unternehmen der Welt vor einigen Problemen zu stehen. So sinkt gerade in der aktuell anstehenden Rezession die Nachfrage nach den iPhones und die Sonderkonjunktur, welche man den Plattformaktien immer nachsagte, bleibt vermutlich aus.

Trotzdem hat Apple natürlich auf die lange Sicht einiges an Potenzial, auch wenn wichtige Wachstumstrends wie beispielsweise die Cloud verschlafen worden sind. So steht in nächster Zeit primär die neue Brille des Unternehmens im Vordergrund, aber es gibt auch immer wieder Gerüchte um Produkte wie ein Apple Auto.

Microsoft – Viel Potenzial, aber…

Microsoft dagegen hat auch mit einigen Sorgen zu kämpfen, lag aber voll im Hype der vergangenen Wochen. Wegen der KI-Hysterie, die das Unternehmen durch sein Investment in ChatGPT entfachte, sind viele Investoren davon überzeugt, dass Microsoft bald wieder das wertvollste Unternehmen der Welt sein könnte.

Dies ist allerdings nur ein kleiner Teil des Geschäftes des Konzerns. So ist der wesentliche Wachstumstreiber des Unternehmens die Cloud und die Produkte wie Office & Co. sind vor allem die Cashcows. Außerdem ist man mit xBox und Co. auch noch stark in der Spieleindustrie aktiv, auch wenn die Entwicklung der nächsten Jahre hier sehr stark von der Übernahme von Activision Blizzard abhängen könnte.

Diese Aktie verspricht in den nächsten Jahren mehr Kurspotenzial

Aber welche der beiden Werte ist nun der Bessere? Zunächst sind zwar beides Big-Tech Unternehmen, aber wenig miteinander im Einzelnen vergleichbar. Allerdings kann man einen Blick darauf werfen, welche Aktien mehr Chancen in den nächsten Jahren bietet.

Hier dürfte das wohl spannende Play bei Microsoft sein. Während Apple ein Unternehmen ist, welches operative Excellenz zeigt, aber noch nicht den nächsten großen Wachstumstreiber für die Zukunft hat, gibt es bei Microsoft bereits jetzt mehr spannende Wachstumsfelder. Diese dürften dem Unternehmen in den nächsten Jahren mehr Gewinne und Aktionären höhere Kurssprünge versprechen.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Microsoft