Künstliche Intelligenz liegt aktuell voll im Trend und die beiden beliebtesten Aktien, um hier zu investieren, sind Nvidia und Microsoft. Doch welcher dieser Titel ist eigentlich der Bessere?

KI, AI, maschinelles Lernen & Co. sind seit dem Investment von Microsoft in ChatGPT jedem ein Begriff. Innerhalb weniger Monate sprengte der Chatbot auf Basis einer bis 2021 trainierten künstlichen Intelligenz die magische Grenze von 100 Millionen registrierten Nutzern. Um in den Trend zu investieren, werden dabei oftmals die Aktien von Microsoft und Nvidia empfohlen. Doch welcher dieser beiden Werte ist eigentlich der Bessere?

Nvidia – Der Schaufelhersteller für den KI-Boom

Frei nach André Kostolany könnte Nvidia einer der Schaufelhersteller für den KI-Boom der nächsten Jahre sein. Die künstliche Intelligenz benötigt nämlich eine große Menge an Rechenleistung, welche vermutlich auf den Chips des führenden Designers Nvidia laufen dürfte. Unter anderem aus diesem Grund erlebte die Aktie auch in den vergangenen Monaten eine entsprechend starke Rallye.

Allerdings ist das 544 Milliarden schwere Unternehmen noch in anderen Bereichen gefragt, wie zum Beispiel Gaming oder Blockchain. Aber es gibt auch die Sorge vor einem Schweinezyklus im Halbleiterbereich, denn das Kapazitätswachstum der vergangenen Jahre könnte eventuell größer gewesen sein, als der Anstieg der Nachfrage.

Microsoft – Der Nutznießer von ChatGPT

Vom aktuellen Hype am ehesten profitieren dürfte allerdings Microsoft, denn diese haben ein zehn Milliarden US-Dollar schweres Investment in ChatGPT getätigt und damit die Welle der Begeisterung erst wirklich losgetreten.

Tatsächlich macht dies aber nur einen sehr kleinen Teil des aktuellen Geschäftsmodells von Microsoft aus. Dies soll sich aber spätestens mit der Integration der künstlichen Intelligenz in die schnell wachsende Cloud des Unternehmens ändern.

Microsoft vs. Nvidia – Was ist die bessere KI Aktie?

Welche von beiden Aktien ist aber nun die bessere KI Aktie? Während bei einem Investment in Microsoft sicherlich noch nicht ein wirkliches Pure Play im Depot liegt, könnten die Entwicklungen in den nächsten Jahren dies deutlich verändern.

Aktuell ist aber für die Börse Nvidia der klarere Profiteur, auch wenn das Unternehmen durch seine Chips natürlich “nur” Rechenleistung zur Verfügung stellt. Es gibt also keine ganz klare Antwort und die Präferenz des Anlegers entscheidet, welche Aktie man sich ins Depot holt.

Allerdings kann man auch breit diversifiziert in den neuen Megatrend investieren, zum Beispiel mit dem neuen Börse Online KI Index, der Investoren Zugang zu vielen spannenden Aktien rund um das Hype Thema künstliche Intelligenz bietet.

Lesen Sie auch: Spannende KI-Aktie: Unternehmen kooperiert mit Charité Berlin

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia