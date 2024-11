Ein prominenter Milliardär hat in diesem Jahr Nvidia-Aktien im Wert von knapp einer Milliarde US-Dollar abgestoßen – könnte dies ein Zeichen dafür sein, dass es Zeit wird, die Aktie ebenfalls zu verkaufen?

Nvidia gilt unangefochten als Börsenstar. Die Aktie konnte allein im letzten Jahr über 200 Prozent zulegen, und auch in diesem Jahr steht sie bereits wieder über 215 Prozent im Plus, ist aktuell sogar wertvoller als Apple und damit das wertvollste Unternehmen der Welt. Nvidia profitiert maßgeblich vom Hype um künstliche Intelligenz (KI), da es mit seinen Chips eine wesentliche Grundlage für diese Technologie schafft. Nvidia dominiert diesen Markt eindeutig.

Doch es fällt auf, wenn einer der erfolgreichsten Hedgefondsmanager plötzlich in großem Stil verkauft. Und es handelt sich dabei um keinen Geringeren als Ken Griffin (56). Mit einem geschätzten Vermögen von 43 Milliarden US-Dollar zählt er zu den reichsten Menschen der Welt und ist ein bekanntes Gesicht an der Wall Street. Seit der Gründung seines Hedgefonds Citadel im Jahr 1990 hat er ihn zu einem der erfolgreichsten der Welt gemacht. Mehr noch: Laut LCH Investments gilt Citadel Advisors als der profitabelste Hedgefonds überhaupt.

Was könnte also hinter Griffins massiven Verkäufen der Nvidia-Aktie stecken?

Milliardär verkauft massiv Nvidia-Aktien – was steckt dahinter?

Das Finanzportal „The Motley Fool“ berichtete kürzlich, dass Ken Griffin in diesem Jahr fast 9,3 Millionen Nvidia-Aktien verkauft hat, wodurch er seine Position um rund 80 Prozent reduzierte. Diese Verkäufe im Wert von etwa 993 Millionen US-Dollar – bei einem durchschnittlichen Preis von 107 US-Dollar je Aktie wie Motley Fool berechnet – belaufen sich also fast auf eine Milliarde US-Dollar.

Könnte der Milliardär also auf ein baldiges Ende der Rallye spekulieren?

Jetzt wie der Milliardär Nvidia-Aktien verkaufen?

Griffin investierte bereits 2006 in Nvidia – eine Entscheidung, die sich als äußerst lukrativ erwiesen hat, da die Aktie seither kräftig zugelegt hat. Die jüngsten Verkäufe dürften jedoch hauptsächlich der Gewinnmitnahme geschuldet sein. Langfristig bleibt Nvidia aus Sicht von BÖRSE ONLINE weiterhin ein Kauf und auch die Mehrheit der Analysten spricht sich für die Aktie aus.

Die Anwendungen im Bereich KI werden zunehmend komplexer und anspruchsvoller, und der Wettlauf um das schnellste und leistungsfähigste Modell erfordert eine stetige Steigerung der Rechenleistung – was Nvidia mit seinen Chips ermöglicht. Zudem: Während Unternehmen wie Microsoft, Alphabet und Meta noch Jahre brauchen könnten, bis das Potenzial von KI in den Geschäftszahlen sichtbar wird, bedient Nvidia bereits jetzt eine hohe Nachfrage nach seinen Chips, da der Bedarf an Komponenten für Rechenzentren mit der steigenden Komplexität der KI weiter zunimmt.

Auch die neue Blackwell-Technologie scheint eine extreme Nachfrage auszulösen, die Chipsätze sollen für die kommenden zwölf Monate bereits ausverkauft sein.

Dennoch ist die Nvidia-Aktie nicht ohne Risiken. Experten sehen zunehmend die aufstrebende Konkurrenz durch Unternehmen wie AMD oder Intel als Herausforderung. Zudem generiert Nvidia einen Großteil seines Umsatzes mit nur wenigen großen Kunden, die langfristig ihre eigenen KI-Chips entwickeln könnten. Viele Anleger empfinden die Bewertung von Nvidia aktuell ebenfalls als hoch. Wer jedoch an das langfristige Potenzial glaubt, sollte zwar diese Risikofaktoren im Blick behalten, sich aber nicht allzu große Sorgen machen.

