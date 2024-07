Für 1,5 Milliarden Euro will die Allianz 51 Prozent der Singapur-Versicherung Income Insurance erwerben. Wie die Allianz-Aktie darauf reagiert und ob Anleger jetzt weiter zukaufen oder lieber Gewinne mitnehmen sollten.

Milliarden-Übernahme bei der Allianz

"Die vorgeschlagene Transaktion bringt zwei starke Unternehmen zum Nutzen der Kunden in Singapur zusammen und festigt die Führungsposition der Allianz in der Region", sagte Allianz-Asienchefin Renate Wagner laut der Nachrichtenagentur dpa. Gelingt die Übernahme, so würde die Allianz zum viertgrößten Schaden- und Unfallversicherer in Asien aufsteigen. Allerdings verkauft Income Insurance auch Krankenversicherungen und Lebensversicherungen.

Das Übernahmeangebot soll freiwillig sein und braucht noch die Genehmigung der Aufsicht. Geht alles glatt, so will die Allianz die Milliarden-Übernahme noch im vierten Quartal oder spätestens im ersten Quartal nächsten Jahres über die Bühne bringen.

Doch was bedeutet das jetzt für die Aktie?

Allianz-Aktie jetzt weiter kaufen oder Gewinne mitnehmen?

Nach einer kleineren Korrektur konnte die Allianz-Aktie zuletzt die 50 Tage-Linie (blau) zurückgewinnen. Dies ist charttechnisch gesehen ein sehr gutes Signal. Der Aufwärtstrend dürfte damit fortgesetzt werden, sofern die Allianz diesen Gleitenden Durchschnitt nun halten kann. Aktuell testet das Papier ihn nochmals an.

Aus fundamentaler Sicht spricht weiterhin nichts gegen ein Investment in die Allianz. Mit einem KGV von 9,5 für 2025 und einer Dividendenrendite von 6,16 Prozent ist die Aktie weiterhin sehr attraktiv. Die nächsten Quartalszahlen bringt der Versicherungs-Riese übrigens am 8. August und bis dahin dürfte die Allianz-Aktie eher in ruhigeren Fahrwassern unterwegs sein. So sagte die Privatbank Berenberg zuletzt (Kaufen, Kursziel 309 Euro), dass sich in der Versicherungsbranche ein "Goldlöckchen-Szenario" entfalte, das ein bescheidenes Wirtschaftswachstum, eine moderate Inflation und niedrige Zinsen beinhalte. Dies würde für Versicherer bedeuten, dass sie ihre großen strategischen Pläne in Ruhe umsetzen könnten.

Die Übernahme der Income Insurance aus Singapur dürfte dabei als eher kleineres Puzzle-Stück in der großen Strategie der Allianz gelten. Zwar beträgt der Deal rund 1,5 Milliarden Euro und ist als positiv zu werten. Einen riesigen Einfluss auf die Allianz sollte dies aber nicht haben. Heute reagiert die Aktie auch kaum auf die Nachricht. Anleger kaufen also weiter zu und warten auf die Quartalszahlen. BÖRSE ONLINE rät bei der Allianz weiter zum Kauf mit einem Kursziel von 300 Euro.

