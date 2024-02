Der wohl berühmteste KI-Gigant, Nvidia, bringt diese Woche Zahlen – kurz davor passieren auffällige Bewegungen im Millionen-Bereich der Profi-Investoren – wissen die mehr?

Es sind die wohl am heißesten erwarteten Zahlen des Jahres: die von Nvidia. Denn das Tech-Unternehmen gilt als einer der führenden Spieler beim Thema künstliche Intelligenz. Dadurch konnte die Aktie bereits 2023 sagenhaft performen, doch Analysten rechnen auch weiterhin mit Kursgewinnen und sehen Nvidia als langfristigen Profiteur beim Thema KI.

Am Mittwoch ist es so weit: Da lässt sich Nvidia in die Bücher schauen. Werden dann gigantische Kursanstiege der Aktie folgen? Und lohnt es sich für Anleger, sich jetzt noch schnell mit Aktien einzudecken? Ein Blick in die Bloomberg-Datenbank zeigt: Bei den Profiinvestoren wie der Deutschen Bank geschahen jüngst Millionen-Bewegungen.

Fan von KI-Werten? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den preisgekrönten KI-Index von BÖRSE ONLINE

Deutsche Bank & Co. schlagen kurz vor den Zahlen bei Nvidia zu

Ein Blick auf die Bloomberg-Datenbank zeigt: Bei den Aktien von Nvidia herrscht schon wieder große Bewegung. So zeigt eine Veröffentlichung vom 18. Februar, dass sich die Deutsche Bank mit über 1,4 Millionen neuen Aktien eingedeckt hat. Franklin Resources kaufte zum Stand des 16. Februars fast 134.000 Aktien hinzu. Auch Ende Januar herrschten hohe Bewegungen. So zeigten Veröffentlichungen vom 31.01., dass sowohl Genstar Capital als auch die Canadian Imperial Bank of Commer jeweils fast eine Million neue Aktien von Nvidia kauften.



Und auch die Analysten werden nicht müde, ihre Kursziele nach oben zu schrauben. So erhöhte HSBC ihr Kursziel am 18. Februar von 800 US-Dollar auf 835 US-Dollar. Das bietet derzeit eine Kurschance von über zwölf Prozent. Und auch die Analysten von Wedbush hoben das Kursziel erst am 16. Februar von 600 US-Dollar auf 800 US-Dollar an.

Mehr zur Nvidia-Aktie finden Sie hier

Das erwartet Anleger bei den Nvidia-Zahlen – jetzt einsteigen?

Doch was können Anleger von den Zahlen und der Reaktion der Aktie darauf am Mittwoch erwarten? Für das Gesamtjahr 2024 (endete am 31. Januar) rechnen Analysten im Schnitt mit einem Umsatzplus von über 120 Prozent auf 59,29 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie könnte um über 407 Prozent auf 12,39 US-Dollar steigen. Selbst für das neue Geschäftsjahr wird nach diesen Wachstumsraten immer noch ein zweistelliges Wachstum erwartet.

Noch höheres Wachstum könnte für das vierte Quartal drin sein: Der Umsatz könnte um 238 Prozent auf 20,4 Milliarden US-Dollar gestiegen sein und der bereinigte Gewinn je Aktie um über 613 Prozent auf 4,6 US-Dollar. Und auch für das nächste Quartal rechnen Analysten mit dreistelligen Wachstumsraten.

Wird die Nvidia-Aktie bei solchen Aussichten am Mittwoch also explodieren? Vermutlich nicht. Denn auch, wenn es beim Unternehmen derzeit zweifelsohne rund läuft, rechnet und erwartet der Markt eben auch damit, dass Nvidia entsprechend abliefert. Vermutlich wird die Aktie, sollte es keine bösen Überraschungen geben, positiv auf die Zahlen anspringen. Es ist jedoch schon zu viel Begeisterung eingepreist worden, als dass Nvidia durch die Decke gehen wird. Ein durchschnittliches Kursziel von 722 US-Dollar liegt derzeit fast beim jetzigen Kurs.

Auf lange Sicht ist man mit der Nvidia-Aktie dennoch gut beraten, denn zweifelsohne ist das Unternehmen ein führender und unabdingbarer Spieler beim Thema künstliche Intelligenz, das uns die kommenden Jahre immer mehr begleiten wird. 59 Analysten raten zum Kauf, fünf zum Halten und nur einer zum Verkaufen.

Lesen Sie auch: Mehr als 20 Prozent Wachstum und deutliches Kurspotenzial: Diese Wachstumstitel sind jetzt einen Blick wert

Oder: 10 Prozent Zinsen p.a. mit Immobilien verdienen - 2 Jahre lang hohe Renditen mit der Vonovia-Aktie

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.