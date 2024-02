Wer jetzt auf eine Aktienanleihe auf Vonovia setzt, der kann 10 Prozent Zinsen p.a. für zwei Jahre lang mit Immobilien verdienen. Für wen sich das lohnt und welche Risiken es gibt.

Denn die Aktienanleihe auf Vonovia mit der WKN HS4MMZ kann Anlegern jetzt für zwei Jahre lang garantierte Zinsen in Höhe von 10,0 Prozent pro Jahr bringen. Dabei ist es für die Aktienanleihe aber entscheidend, was die Vonovia-Aktie macht. Und darauf kommt es an:

10 Prozent Zinsen p.a. für zwei Jahre mit der Vonovia-Aktie

www.tradingview.com Vonovia-Aktienanleihe

Denn wie dieser Chart von Tradingview zeigt kommt es darauf an, was die Vonovia-Aktie in den kommenden zwei Jahren macht. Sollte Vonovia am Bewertungstag (20.02.2026) auf oder über dem Basispreis von 25,00 Euro notieren, so erhalten Anleger neben den angelaufenen Zinsen auch noch ihr investiertes Kapital vollständig zurück.

Die Zinsen bekommen Anleger aber auch, wenn die Vonovia-Aktie am Bewertungstag unter dem Basispreis notiert. Die Zinsen sind garantiert, solange der Emittent nicht pleite geht. Doch handelt die Aktie unter dem Basispreis, so greift folgender Sachverhalt: "Liegt der maßgebliche Kurs des Basiswerts am Bewertungstag unter dem Basispreis, wird der Basiswert am Rückzahlungstermin in der durch das Bezugsverhältnis ausgedrückten ganzzahligen Anzahl geliefert. Soweit das Bezugsverhältnis Bruchteile enthält, führen diese zusätzlich zu einer Ausgleichszahlung."

Hier geht es direkt zur Aktienanleihe auf Vonovia

Doch was passiert dann?

Hohe Zinsen mit der Vonovia-Aktie verdienen

Wichtig: Bei der Aktienanleihe ist es so, dass sie weder eine Unternehmensanleihe ist, noch von Vonovia selbst ausgegeben wurde. Das Produkt basiert einfach nur auf der Vonovia-Aktie und der Emittent ist die HSBC.

Für Anleger, die bei Vonovia eher mit einem Seitwärtstrend rechnen oder die einen kleinen Sicherheitspuffer in Form der Zinsen haben wollen, kann sich diese Produkt eignen. Wer aber davon ausgeht, dass Vonovia in den kommenden beiden Jahren stark steigen wird, für den empfiehlt sich eher die Aktie direkt. Wer davon ausgeht, dass die Immobilien-Aktie unter die Verlustschwelle von 19,67 Euro fallen wird, der sollte von beiden Optionen die Finger lassen.

Insgesamt kann sich diese Aktienanleihe also lohnen, doch dieses Produkt ist viel volatiler als etwa ein Tagesgeld oder Festgeld. Wer Zinsen verdienen möchte, ohne auf eine Aktie angewiesen zu sein, der kann jetzt in den BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich und den BÖRSE ONLINE Festgeld-Vergleich schauen.

