Die bekannte Investorin Cathie Wood war im Mai bereits wieder ordentlich auf Einkaufstour – und schlug bei drei Aktien zu, die alle Kurschancen von mindestens 100 Prozent bieten…

Was sie kauft, findet Beachtung: Denn Cathie Wood (68) gilt als eine der bekanntesten Investorinnen der Welt. Sie legt ihren Fokus besonders auf disruptive Innovationen – die Aktien solcher Unternehmen sind daher meist mit einem hohen Risiko behaftet und die aktiv gemanagten ETFs von Cathie Woods Firma ARK Invest unterliegen hohen Schwankungen.

Allerdings: Wer von Anfang an bei einer revolutionären Entwicklung dabei sein will, ist bei Cathie Wood an der richtigen Stelle. Denn kaum ein anderer analysiert und untersucht die Trends der Zukunft so akribisch wie Cathie Wood und ihr Team von ARK Invest.

Besonders auffällig: Im Mai griff sie bereits bei gleich drei Aktien für den von ihr selbst gemanagten Flaggschiff-ETF, den ARK Innovation, zu, die laut Analysten-Konsens Kurschancen von mindestens 100 Prozent bieten.

3 Cathie Wood Favoriten-Aktien mit mindestens 100% Kurschance

Dabei handelt es sich um die Biotech-Unternehmen Intellia Therapeutics, Ginkgo Bioworks und Recursion Pharmaceuticals.

Wood schlug dieses Jahr schon mehrfach und im Mai bereits zweimal bei Intellia Therapeutics zu. Die Aktie nimmt die zwölftgrößte Position von insgesamt 37 in Woods Flaggschiff ETF ein und zählt außerdem zu den Top 10 Positionen im Genomics Revolution ETF. Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Bearbeitung von Genomen. Dadurch kann Patienten mit genetischen Krankheiten geholfen werden. Laut Grand View Research soll dieser Markt bis 2020 jedes Jahr rund 16,5 Prozent wachsen. Die Aktie konnte seit dem Börsengang 2016 bis zum September 2021 sagenhafte 600 Prozent zulegen und ein Hoch bei 145,55 Euro erreichen. Seitdem ging es für die volatile Aktie jedoch deutlich bergab, aktuell liegt sie bei 22,15 Euro. Der Analysten-Konsens scheint jedoch wie Wood überzeugt und empfiehlt mehrheitlich den Kauf und sieht mit einem Kursziel von 60 US-Dollar 144 Prozent Luft nach oben.

Außerdem kaufte Wood im Mai bereits über 10,5 Millionen Aktien von Ginkgo Bioworks, schlug auch hier das Jahr über schon mehrfach zu. Ginkgo ging erst im September 2021 an die Börse und ist seitdem kräftig gefallen. Es hilft anderen Unternehmen mithilfe von Gentechnik, neue Produkte zu entwickeln und will laut der Website Zellen so programmieren, wie man es bei Computern macht. Ginkgo bedient daher eine Vielzahl von Branchen wie Lebensmittel oder auch Arzneimittel. Bei Ginkgo handelt es sich um eine waschechte Pennystock-Aktie, denn der Kurs liegt gerade einmal bei etwa 0,84 US-Dollar. Gut lief es für die Aktie bisher noch nicht: Seit dem Börsengang 2021 liegt sie rund 92 Prozent im Minus, seit Jahresanfang büßte sie rund 50 Prozent ein. Keine Frage handelt es sich hier noch um eine höchstspekulative Wette, das Beta der Aktie liegt bei 1,36. Wie es bei Pennystocks so ist, kann es natürlich auch mal schnell bergauf gehen. Darauf scheint Wood zu wetten. Ein durchschnittliches Kursziel von 2,03 US-Dollar bietet derzeit 141 Prozent Luft nach oben. Anleger, die von den Chancen überzeugt sind, können mit wenigen Dollar mit wetten.

Beim dritten Kandidaten handelt es sich um Recursion Pharmaceuticals. Hier kaufte Wood für den Flaggschiff ETF im Mai über 430.000 Aktien und kauft auch hier bereits das ganze Jahr über kräftig nach. Wood besitzt im Flaggschiff ETF fast 15 Millionen Aktien des Unternehmens, es nimmt hier die 19 größte Position ein. Im Genomic Revolution ETF ist es hingegen sogar die viertgrößte Position – Wood scheint also überzeugt. Recurstion entwickelt und erprobt mithilfe von KI neue Medikamente – dies geschieht dadurch viel unkomplizierter und schneller als die herkömmliche Durchführung von klinischen Studien. Auch für die Recursion Aktie lief es die vergangenen Jahre durchwachsen und seit Jahresanfang liegt sie rund vier Prozent im Minus. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 17 US-Dollar sind laut Analysten aber fast 100 Prozent Kurschance drin.

