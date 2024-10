Geld kassieren, ohne zu arbeiten? Eine künstliche Intelligenz hat die drei besten Aktien identifiziert, die Ihnen ein lebenslanges passives Einkommen ermöglichen.

Keine Frage: Anleger erleben ein unvergleichliches Glücksgefühl, wenn sie sehen, dass die Aktie, in die sie investiert haben, zweistellig in die Höhe geschossen ist und ihnen satte Kursgewinne beschert.

Man denke nur an Aktien wie den KI-Giganten Nvidia, der im vergangenen Jahr 200 Prozent zulegte und dessen Aktie auch dieses Jahr bereits wieder 200 Prozent im Plus liegt. Doch Aktien begeistern Anleger nicht nur mit Kursgewinnen, sondern einige von ihnen erweisen sich neben einem stabilen und stetig steigenden Kurs auch als starke Dividendenzahler.

Tatsächlich gibt es Unternehmen, die schon seit einigen Jahrzehnten, wenn nicht gar seit über einem Jahrhundert, Anleger mit ihren Ausschüttungen erfreuen und diesen damit ein zusätzliches passives Einkommen ermöglichen. Da man von diesen Aktien über Jahrzehnte hinweg Dividenden kassieren kann, muss es sich dabei um wirklich starke und zuverlässige Unternehmen handeln. Aber wie soll man diese finden?

Die Top 3 Aktien für ein zusätzliches passives Einkommen laut KI

Um diese Aktien zu finden, gibt es sicherlich viele Ansätze. Eine Möglichkeit ist es, eine künstliche Intelligenz (KI) zu befragen. Eine KI verfügt in der Regel über eine riesige Datenbasis und kann bei ihren Entscheidungen eine Vielzahl an Informationen berücksichtigen.

Für unser Experiment wandten wir uns an die wohl bekannteste künstliche Intelligenz: den Chatbot GPT von OpenAI. Hierfür verwendeten wir die Premium-Version GPT-4o.

Wir fragten die KI also ganz direkt: Welche drei Aktien sind die besten dafür, um lebenslang ein zusätzliches passives Einkommen zu generieren?

ChatGPT: Für ein lebenslanges passives Einkommen bieten sich Aktien von Unternehmen an, die stabile, regelmäßig wachsende Dividenden ausschütten und gleichzeitig solide Geschäftsmodelle haben. Hier sind drei Aktien, die dafür besonders gut geeignet sind:

1. Johnson & Johnson

Johnson & Johnson ist ein weltweit führendes Gesundheitsunternehmen, das eine lange Tradition stabiler Dividendenzahlungen hat. Als Dividendenaristokrat hat das Unternehmen seine Dividenden über 60 Jahre lang jedes Jahr erhöht, was es zu einer zuverlässigen Quelle für passives Einkommen macht.

2. The Coca-Cola Company

Coca-Cola ist ein globaler Marktführer im Getränkesektor und bekannt für seine konstanten Dividendenzahlungen. Mit einer Dividendenrendite, die in der Regel über dem Marktdurchschnitt liegt, sowie einer soliden Dividendenhistorie bietet das Unternehmen eine stabile Einkommensquelle.

3. Realty Income Corporation

Realty Income ist ein sogenannter REIT (Real Estate Investment Trust), der monatliche Dividenden ausschüttet und als "The Monthly Dividend Company" bekannt ist. Das Unternehmen investiert in Gewerbeimmobilien und hat eine lange Geschichte regelmäßiger und wachsender Dividenden, was es ideal für Investoren auf der Suche nach passivem Einkommen macht.

Diese Aktien bieten aufgrund ihrer stabilen Geschäftsmodelle, verlässlichen Dividenden und langfristigen Wachstumschancen eine solide Basis für den Aufbau eines lebenslangen passiven Einkommens.

3 geniale Aktien für ein lebenslanges Zusatzeinkommen

Tatsächlich handelt es sich bei den von der KI gefundenen Aktien um echte Dividendenwerte. So hat Johnson & Johnson die Dividende bereits das 61. Jahr in Folge erhöht. Die Dividende lag 2023 bei 4,7 US-Dollar, die an die Aktionäre ausgeschüttet wurden, und die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,89 Prozent. Auch die Performance der Aktie kann sich sehen lassen: Sie liegt auf Sicht von fünf Jahren bei 30 Prozent. Zwar ist das nicht mit Nvidia zu vergleichen, doch handelt es sich bei Johnson & Johnson um ein stabiles und starkes Unternehmen.

Ähnlich sieht es auch beim Getränkehersteller Coca-Cola aus. Es ist kein Zufall, dass es sich bei dieser Aktie um jene handelt, die der wohl beste Investor der Welt, Warren Buffett, bereits am längsten in seinem Portfolio hält. Coca-Cola verfügt über ein sicheres Geschäftsmodell und hat die Dividende bereits seit 62 Jahren in Folge erhöht. Die Aktie liegt auf Sicht von fünf Jahren ebenfalls 30 Prozent im Plus und die Dividendenrendite beträgt 2,78 Prozent.

Das Besondere an Realty Income Corp.: Das Unternehmen zahlt seit über 50 Jahren monatlich eine Dividende. Die Dividendenrendite liegt hier sogar bei 4,9 Prozent. Allerdings kann die fünfjährige Aktienperformance hier nicht ganz mithalten – sie liegt bei minus 16 Prozent.

