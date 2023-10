Kann man sich mit einer einzigen Aktie vor den derzeitigen Krisen abschirmen? Der Milliardär Bill Gates schwört auf ein Unternehmen, das genau das verspricht

Die Welt kommt nicht zur Ruhe. Sei es der Angriff der Hamas auf Israel, der Ukraine-Krieg, die Inflation und noch viel mehr. In solch unruhigen Zeiten ist es für Anleger oft schwierig, wie man sein Geld und Erspartes am besten sicher verwahrt. Zu solchen Zeiten kann es hilfreich sein, einen Blick auf die Menschen zu werfen, die es wissen müssen: Milliardäre.

Denn Menschen wie Bill Gates, die zu den reichsten der Welt zählen, haben es über die Jahre perfektioniert, ihr Geld richtig anzulegen und mehr daraus zu machen. Und tatsächlich gibt es eine Möglichkeit, zu verfolgen, was der Microsoft-Gründer mit seinem Geld anstellt. Und das zeigt: Er setzt auf eine Aktie, die es mit den aktuellen Krisen aufnehmen kann und damit der perfekte Kandidat fürs Depot ist.





Ist diese Aktie von Bill Gates die Lösung für alle verunsicherten Anleger?

Die Investitionen von Gates sind öffentlich einsehbar, da institutionelle Anleger mit einem Anlagevolumen von über 100 Millionen Dollar quartalsweise der amerikanischen Börsenaufsicht SEC ihre Aktienoffenlegung in Form 13F vorlegen müssen. Obwohl Bill und Melinda Gates mittlerweile getrennte Wege gehen, führen sie die gemeinsame Stiftung "Bill & Melinda Gates Foundation" weiterhin fort. Das Vermögen der Stiftung wird vom "Bill & Melinda Gates Foundation Trust" verwaltet und von externen Investmentmanagern betreut. Aktuell kann man beim Portfolio den Stand zum 30. Juni 2023 sehen.

Und der zeigt: Gates hält nach wie vor an seiner viertgrößten Position, Waste Management, überzeugt fest. Sie nimmt fast 15 Prozent des gesamten Portfolios ein und der Milliardär besitzt damit Aktien im Wert von über sechs Milliarden Dollar. Waste Management gilt das eines der größten privaten Müll-Unternehmen der USA. Der Konzern betreibt mehrere Recyclinganlagen und Deponien. Egal, wie die Wirtschaft läuft, Müll gibt es immer und er wird immer mehr. Waste Management ist daher ein unverzichtbarer Spieler. Das zeigt sich auch im stabilen Geschäft.





Sollten Sie die Waste Management-Aktie jetzt kaufen?

Bill Gates hat die Aktien von Waste Management schon lange im Depot, stockte die Position noch vor circa einem Jahr nochmal um rund 90 Prozent auf. Das zeigt, dass er gerade im unsicheren Jahr 2022 verstand, dass die Aktie des Müll-Unternehmens eine hervorragende Möglichkeit bietet, sich gegen jegliche Unsicherheiten abzusichern. Die Position veränderte er seitdem nicht mehr und hält sie wie ein Schutzschild im Portfolio. Zurecht:

Waste Management erhöht seit rund 20 Jahren die Dividende und bietet hier eine Dividendenrendite von 1,81 Prozent. Größtenteils steigen die Umsätze und Gewinne kontinuierlich und wenn es doch mal Rückgänge gibt, sind diese nicht gravierend. Für die kommenden zwei Jahre rechnen Analysten sowohl mit steigenden Umsätzen als auch Gewinnen. Im Schnitt sehen sie mit einem Kursziel von 178 Dollar derzeit eine Kurschance von rund 15 Prozent. Waste Management ist sicher kein Wachstumsunternehmen, das Anlegern spektakuläre Kursprünge bringt. Seit Anfang des Jahres hat sich bei der Performance relativ wenig getan, obwohl viele andere Unternehmen seitdem bedingt durch den Hype um KI wieder ordentlich zulegen konnten. Auf Sicht von fünf Jahren liegt die Aktie dennoch über 40 Prozent im Plus. Und die Aktie konnte im schwierigen Jahr 2022, in dem es für die meisten Aktien und großen Indizes bergab ging, sogar minimal zulegen, da sie von vielen Anlegern als sicherer Hafen gesehen wurde. Waste Management ist ein stabiles Unternehmen mit solidem Geschäftsmodell, das sich auf einem Markt bewegt, der auf lange Sicht immer die Produkte von Waste Management nachfragen wird.

Dividendenstarke Aktien bieten Investoren eine attraktive Möglichkeit, passives Einkommen und langfristige Kapitalzuwächse zu erzielen. Durch die Zahlung von Dividendenausschüttungen signalisieren diese Unternehmen, dass sie finanziell gesund und in der Lage sind, ihre Gewinne zuverlässig an ihre Aktionäre auszuschütten. Darüber hinaus haben dividendenstarke Aktien oft eine stabile Geschäftsentwicklung und eine nachhaltige Wettbewerbsposition, was ihr Potenzial für langfristiges Wachstum erhöht.

Mit dem Globale Dividenden-Stars Index von BÖRSE ONLINE können Sie Ihr Portfolio diversifizieren und regelmäßige Einkommensströme aus Aktien erzielen, die eine hohe Dividendenrendite aufweisen und direkt reinvestiert werden.