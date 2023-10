Warren Buffett verdient nicht nur durch Kursgewinne Milliarden – auch mit Dividenden. Mit diesen sechs Aktien-Favoriten verdient er jedes Jahr zusätzlich über vier Milliarden Dollar Dividende

Er ist einer der reichsten Menschen der Welt: Warren Buffett (93). Und das aus gutem Grund: Mit seinem Unternehmen Berkshire Hathaway fährt er Renditen ein, von denen der Gesamtmarkt nur träumen kann. Wie kein anderer hat das Orakel von Omaha ein Talent dafür, die richtigen Aktien auszuwählen und mit ihren Kursanstiegen ein Vermögen zu machen.

Doch Warren Buffett häuft sich sein Geld nicht nur dank Kursgewinnen an. Er setzt auf einige echte Dividendenschwergewichte, die ihm jedes Jahr zusätzlich Milliarden bringen. Nur sechs davon sogar über vier Milliarden Dollar.

Diese sechs Dividenden-Asse bringen Buffett jedes Jahr Milliarden

Im Portfolio von Berkshire Hathaway befinden sich rund 51 Aktien. Zahlreiche von ihnen sind dabei herausragende Dividenden-Zahler. Doch wirft man allein schon einen Blick auf seine Top-Positionen so sieht man: Alleine mit sechs der 51 Aktien verdient Warren Buffett jedes Jahr bereits über 4,2 Milliarden Dollar. Die Rede ist von seinem absoluten Favoriten der Apple-Aktie, die über die Hälfte des Portfolios ausmacht und mit der er jedes Jahr 878.937.967 Millionen Dollar Dividende einfährt.

Es folgt die Bank of America, die jedes Jahr 991.537.920 Dollar an Dividende bringt, ebenso bringt American Express jährlich 363.865.680 Dollar Dividende. Coca-Cola, die Aktie, die Warren Buffett am längsten von allen hält, bringt eine Dividende von 736.645.525 Dollar. Öl-Gigant Chevron liefert 743.645.525 Dollar und Lebensmittelkonzern Kraft Heinz zahlt Buffett jährlich rund 521.015.709 Dollar an Dividende. Ergibt zusammen eine Dividende von über 4,2 Milliarden Dollar jährlich mit nur sechs Aktien. Da Buffett bei Berkshire noch weitere Dividenden-Aktien hält, liegt die Summe sogar noch deutlich höher.

Natürlich kann nicht jeder so viele Aktien halten wie Warren Buffett, um am Ende so viel Dividende wie er zu bekommen. Aber: Dennoch handelt es sich bei diesen Buffett-Favoriten um sorgsam ausgewählte Aktien, die nicht nur hohe Kursgewinne, sondern auch noch hohe Ausschüttungen versprechen. Anleger können also auch mit kleineren Beträgen deutlich profitieren.

Lesen Sie auch: Darum ist der ETF von Warren Buffett die bessere Wahl als der MSCI World

Dividendenstarke Aktien bieten Investoren eine attraktive Möglichkeit, passives Einkommen und langfristige Kapitalzuwächse zu erzielen. Durch die Zahlung von Dividendenausschüttungen signalisieren diese Unternehmen, dass sie finanziell gesund und in der Lage sind, ihre Gewinne zuverlässig an ihre Aktionäre auszuschütten. Darüber hinaus haben dividendenstarke Aktien oft eine stabile Geschäftsentwicklung und eine nachhaltige Wettbewerbsposition, was ihr Potenzial für langfristiges Wachstum erhöht.

Mit dem Globale Dividenden-Stars Index von BÖRSE ONLINE können Sie Ihr Portfolio diversifizieren und regelmäßige Einkommensströme aus Aktien erzielen, die eine hohe Dividendenrendite aufweisen und direkt reinvestiert werden. Der Index enthält 25 Aktien, die regelbasiert zusammengestellt wurden, um Ihnen eine breite Abdeckung verschiedener Branchen und Unternehmen zu bieten, die stabil und profitabel sind. Mit je 4 Prozent sind alle Aktien im Index anfangs gleich gewichtet.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.

Hinweis auf Interessenkonflikte:

Der Vorstand der Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.