Noch vor einigen Wochen und Monaten wurde der bekannte BigShort Investor Michael Burry wegen dieser großen Wette in seinem Portfolio verlacht. Doch jetzt verdient der ehemalige Hedgefondsmanager damit Millionen und so gewinnen auch Sie damit.

Michael Burry hat laut den letzten 13F Filings einen Großteil seines liquiden Vermögens in Aktien aus China investiert. Seine Top-Holdings sind dabei eine Alibaba mit 21 Prozent und eine Baidu und JD.com mit jeweils 12,5 Prozent.

Doch für seine China-Wette ist Burry lange von der WallStreet verlacht worden, die lieber auf Nvidia & Co. gesetzt hat. Bis zur letzten Woche:

Mit dieser Wette gewinnt BigShort Investor Michael Burry gerade Millionen

Denn nachdem die chinesische Regierung in Peking gemeinsam mit der Notenbank ein Konjunkturpaket zur Stabilisierung von Wirtschaft und Aktienmarkt auf den Weg gebracht hat, sind die Aktien einer Alibaba & Co. um 20 Prozent oder mehr gestiegen.

Für Michael Burry bedeutet das einen Millionengewinn, an den sich womöglich weitere anschließen dürften. Denn viele Experten, darunter der Milliardär David Tepper (mehr dazu hier) erwarten, dass die Rallye in China gerade erst begonnen hat.

Analysten von der WallStreet sind derweil noch größtenteils skeptisch, was die Papiere angeht. Nach dem Anstieg ist im Konsens meist kaum noch Kurspotenzial vorhanden.

Investieren wie die Milliardäre?

Dann werfen Sie jetzt einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Best of Billionairs Index

So verdienen auch Sie an Michael Burrys Wette

Allerdings haben die Analysten in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass sie auf breiter Front falschlagen. Außerdem laufen die Marktbeobachter häufig dem tatsächlich dem allgemeinen Konsens des Marktes hinterher, weshalb es bereits in den vergangenen Tagen einige Erhöhungen bei den Kurszielen für Alibaba & Co. gab.

Dementsprechend kann es sich für mutige Anleger immer noch anbieten sich in China-Aktien zu engagieren. So ist das Index-KGV des iShares MSCI China A UCITS ETF (WKN: A12DPT) mit 11,9 auf einem enorm niedrigen Niveau und die Chance auf ein komplettes Comeback der chinesischen Wirtschaft durch das Konjunkturpaket nicht eingepreist.

