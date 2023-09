Unternehmensprofil

Die JD.com, Inc. ist ein in China ansässiges E-Commerce-Unternehmen, das auf der Grundlage von Supply-Chain-basierten Technologien über ihre mobilen Einzelhandels-Apps und die Website www.jd.com Produkte für Verbraucher, Drittanbieter, Lieferanten und andere Geschäftspartner bereitstellt. Unter Nutzung ihrer KI-Technologien bietet die Gruppe ihren Geschäftspartnern zudem eine Vielzahl von Marketing-Dienstleistungen an. Durch die Nutzung ihrer landesweiten Fulfillment-Infrastruktur ist die Gruppe überdies im Bereich integrierte Supply-Chain-Lösungen und Logistikdienstleistungen aktiv, die in erster Linie Lager- und Distributionsdienstleistungen, Express- und Frachtdienstleistungen sowie andere Mehrwertdienstleistungen für Dritte umfassen. Die Gesellschaft betreibt mehrere Hundert Lagerhallen und verfügt über etliche Tausend Liefer- und Pick-up -Stationen in ganz China.

Offizielle Webseite: http://ir.jd.com