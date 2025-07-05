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dpa-AFX News zu JD.com
Kennzahlen (in CNY)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|1.447,26
|1.367,70
|1.309,09
|1.158,82
|1.084,66
|Nettogewinn (Mrd)
|41,39
|31,64
|23,14
|44,66
|23,26
|Gewinn/Aktie
|24,88
|17,26
|6,89
|13,83
|7,69
|Dividende/Aktie
|7,69
|7,00
|-
|-
|-
|Rendite (%)
|3,43
|3,13
|-
|-
|-
|KGV
|7,78
|10,17
|29,27
|18,07
|26,60
|KUV
|0,22
|0,24
|-
|-
|-
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die JD.com, Inc. ist ein in China ansässiges E-Commerce-Unternehmen, das auf der Grundlage von Supply-Chain-basierten Technologien über ihre mobilen Einzelhandels-Apps und die Website www.jd.com Produkte für Verbraucher, Drittanbieter, Lieferanten und andere Geschäftspartner bereitstellt. Unter Nutzung ihrer KI-Technologien bietet die Gruppe ihren Geschäftspartnern zudem eine Vielzahl von Marketing-Dienstleistungen an. Durch die Nutzung ihrer landesweiten Fulfillment-Infrastruktur ist die Gruppe überdies im Bereich integrierte Supply-Chain-Lösungen und Logistikdienstleistungen aktiv, die in erster Linie Lager- und Distributionsdienstleistungen, Express- und Frachtdienstleistungen sowie andere Mehrwertdienstleistungen für Dritte umfassen. Die Gesellschaft betreibt mehrere Hundert Lagerhallen und verfügt über etliche Tausend Liefer- und Pick-up -Stationen in ganz China.
Offizielle Webseite: https://ir.jd.com