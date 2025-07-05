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JD.com

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WKN A112ST
ISIN US47215P1066
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in CNY)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 1.447,26 1.367,70 1.309,09 1.158,82 1.084,66
    Nettogewinn (Mrd) 41,39 31,64 23,14 44,66 23,26
    Gewinn/Aktie 24,88 17,26 6,89 13,83 7,69
    Dividende/Aktie 7,69 7,00 - - -
    Rendite (%) 3,43 3,13 - - -
    KGV 7,78 10,17 29,27 18,07 26,60
    KUV 0,22 0,24 - - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die JD.com, Inc. ist ein in China ansässiges E-Commerce-Unternehmen, das auf der Grundlage von Supply-Chain-basierten Technologien über ihre mobilen Einzelhandels-Apps und die Website www.jd.com Produkte für Verbraucher, Drittanbieter, Lieferanten und andere Geschäftspartner bereitstellt. Unter Nutzung ihrer KI-Technologien bietet die Gruppe ihren Geschäftspartnern zudem eine Vielzahl von Marketing-Dienstleistungen an. Durch die Nutzung ihrer landesweiten Fulfillment-Infrastruktur ist die Gruppe überdies im Bereich integrierte Supply-Chain-Lösungen und Logistikdienstleistungen aktiv, die in erster Linie Lager- und Distributionsdienstleistungen, Express- und Frachtdienstleistungen sowie andere Mehrwertdienstleistungen für Dritte umfassen. Die Gesellschaft betreibt mehrere Hundert Lagerhallen und verfügt über etliche Tausend Liefer- und Pick-up -Stationen in ganz China.

    Offizielle Webseite: https://ir.jd.com

    Aktionärsverteilung