Apple ist das größte Unternehmen der Welt und eigentlich inzwischen eine sehr langweilige Aktie, mit scheinbar wenig Potenzial. Doch die Investmentbank Morgan Stanley hat nun fünf Faktoren gefunden, die der Aktie nochmals massives Kurspotenzial einräumen könnten.

Analyst Erik Woodring hat die Aktien von Apple erneut mit “übergewichten” eingestuft. Im Wesentlichen resultiert die Entscheidung des Morgan Stanley Analysten darin, dass der Marktbeobachter fünf neue Faktoren entdeckt hat, die die Apple-Aktie in den nächsten Jahren boosten könnten.

Aus diesem Grund setzte Woodring auch das Kursziel der Aktie von 180 US-Dollar auf 230 US-Dollar, was einem Kurspotenzial von 43 Prozent für die größte Aktie der Welt entspricht. Doch welche fünf Faktoren können die Aktie in solche Höhen treiben?

5 Faktoren, die die Apple-Aktie in den nächsten Jahren boosten könnten

Folgende Faktoren nannte Woodring in seiner kürzlich vorgelegten Studie:

1. Wachstumsschub beim iPhone

2. Wachstumsschub bei den Services

3. Höhere Bruttomargen

4. Zwei neuen Produkteinführungen

5. Neuer iPhone-Abonnementdienst

Doch wie realistisch sind diese Faktoren? Gerade in einer Zeit, wo die Verkäufe von iPhones rückläufig scheinen und Menschen aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage lieber sparen, statt weiter maßlos zu konsumieren.

Hat Morgan Stanley unrecht?

Allerdings sind diese Entwicklungen eher kurzfristige Sonderfaktoren, meint zumindest Analyst Woodring von Morgan Stanley. Geht es nach der Meinung des Marktexperten, so dürften die Umsätze von Apple langfristig - spätestens ab 2024 - weiter steigen.

Gerade Bereichen wie Services unterstellt Woodring allerdings ein weiter starkes Wachstum - auch in der Krise. Und so sieht er in der Inflationsthematik auch die Chance Preise zu erhöhen und so die Marge weiter zu steigern.

Ist die Apple-Aktie jetzt attraktiv?

Macht dies allerdings die Apple-Aktie attraktiv? Die Antwort ist aktuell nein, denn die Ausmaße makroökonomischer Verwerfungen sind momentan immer noch nicht klar und die Aktie kann auch weiterhin in einige Schwierigkeiten geraten und dann günstiger zu haben sein.

Anleger, die sich den Titel aber sichern wollen und an Woodrings Wachstumsfantasien glauben, die können sich auf die Lauer legen und den Titel mit Kursalarmen auf die Watchlist setzen.

