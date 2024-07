Die Experten von Morningstar haben jetzt drei spannende Hoch-Dividenden-Aktien gefunden, die neben hohen Dividendenrenditen auch starke Kurspotenziale bieten. Auf welche Aktien Anleger nun setzen sollten.

"Real Estate Investment Trusts oder REITs entwickelten sich in den letzten zwei Jahren dramatisch schlechter als der breite Markt, da die Zinssätze stiegen und hoch blieben. Infolgedessen gehörten Immobilien schon lange zu den am stärksten unterbewerteten Sektoren", sagt Susan Dziubinski von Morningstar. Und deswegen würden Anleger jetzt besonders attraktive Dividenden-Aktien aus diesem Sektor finden:

Morningstar empfiehlt diese 3 Aktien mit hohen Dividendenrenditen und viel Kurspotenzial

Die erste Aktie auf der Liste von Morningstar ist dabei Kilroy Realty. Die Aktie bietet aktuell eine Dividendenrendite von 6,25 Prozent und Morningstar sieht den fairen Wert der Aktie bei 59 Dollar. Dies bedeutet aktuell ein Kurspotenzial von 68 Prozent. Doch Morningstar sagt auch: "Die Aktien dieses Büro-REITs haben seit Ausbruch der Pandemie die Hälfte ihres Wertes verloren, obwohl das Nettobetriebsergebnis des Unternehmens in dieser Zeit deutlich gestiegen ist. Ja, Morningstar ist sich der Unsicherheit über die Zukunft von Büroimmobilien bewusst und wir glauben, dass das Umfeld kurz- bis mittelfristig herausfordernd bleiben wird. Wir glauben aber auch, dass der Ausverkauf übertrieben war und der Markt den Wert der nicht bürobezogenen Vermögenswerte und Grundstücke von Kilroy nicht anerkennt."

So müssen Anleger ja nicht mit voller Wucht in die Kilroy-Aktie investieren. Man baut nun zunächst eine erste Position auf und kauft gegebenenfalls nach.

Doch welche spannenden Hoch-Dividenden-Wert hat Morningstar noch auf dem Zettel?

Auch diese Hoch-Dividenden-Aktien empfiehlt Morningstar

Doch bei Kilroy Realty ist für Morningstar noch nicht Schluss. Denn auch eine sehr bekannte REIT-Aktie empfehlen die US-Experten. Und zwar handelt es sich hier um Realty Income. Dabei bietet die Realty Income-Aktie aktuell eine Dividendenrendite von 5,48 Prozent. Das Kursziel sieht Morningstar bei 75 Dollar was noch ein Kurspotenzial von 30 Prozent bedeutet. ZurRealty Income-Aktie sagt Susan Dziubinski: "Morningstar ist der Ansicht, dass das Portfolio von Realty Income in nahezu jedem wirtschaftlichen Umfeld stabile Mietzahlungen erzielen sollte. Das liegt daran, dass die meisten Mieter des Unternehmens defensive Einzelhändler wie Apotheken und Tankstellen sind, die im Allgemeinen auch in Rezessionsphasen stabile Umsätze erzielen. Wir glauben, dass der aktuelle Aktienkurs das Portfolio stabiler Vermögenswerte von Realty Income deutlich unterbewertet."

Und als dritte Aktie weist Morningstar auf Ventas hin. Und zur Ventas-Aktie sagen die Experten: "Ventas erzielt eine Dividendenrendite von knapp über 3 %, ist also nicht der attraktivste Name auf unserer Liste für Einkommensinvestoren, aber Anleger, die gute Wachstumsgeschichten mögen, sollten Ventas in Betracht ziehen. Morningstar geht davon aus, dass das Portfolio des Unternehmens an Seniorenimmobilien in den nächsten Jahren angesichts der Kombination aus starkem Nachfragewachstum und begrenztem Angebotswachstum ein zweistelliges Wachstum des Nettobetriebseinkommens erzielen wird."

So bietet Ventas aktuell eine Dividendenrendite von 3,37 Prozent und Morningstar sieht noch 29 Prozent Kurspotenzial bis auf 69 Dollar.

