Unternehmensprofil

Diageo PLC ist einer der größten Hersteller von Spirituosen, Wein und Bier weltweit. Zu den international in rund 180 Ländern vertriebenen Marken zählen u.a. Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, Windsor, Buchanan's, Bushmills, Smirnoff, Baileys, Kilkenny und Guinness. Erste Aktivitäten datieren auf das Jahr 1749, als die Justerini & Brooks Weinhandlung gegründet wurde. Zehn Jahre danach unterzeichnete Arthur Guinness einen Mietvertrag für eine Brauerei in St. Jame's, der Grundstein für die heute weltbekannte gleichnamige Biermarke. Über 200 Jahre expandierte die Firma zum heutigen Konzern. Der Name Diageo entstand im Zuge der Fusion von Guinness und Grand Metropolitan im Jahr 1997. Das operative Geschäft des in Großbritannien beheimateten Konzerns ist in die fünf Regionen "North America", "Western Europe", "Africa, Eastern Europe and Turkey", "Latin America and Caribbean" und "Asia-Pacific" eingeteilt. Diageo ist in 80 Ländern mit Niederlassungen präsent.

Offizielle Webseite: www.diageo.com