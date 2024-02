Kräftige Dividendensteigerungen von teils über 10 Prozent bieten jetzt diese 6 Aktien. Zudem verrät Morningstar, warum diese Werte aktuell unterbewertet sind und wo Anleger zuschlagen sollten.

"Für diesen Artikel haben wir nach Aktien gesucht, die ihre vierteljährlichen Dividenden erhöht haben, was ein Zeichen für das Vertrauen eines Unternehmens in seine zukünftigen Finanzen sein kann", schreibt Tom Lauricella von Morningstar. Und er fährt fort: "Wir haben diesen Bildschirm mit einem Bildschirm für Aktien kombiniert, die unter ihren Fair-Value-Schätzungen von Morningstar gehandelt werden, was bedeutet, dass sie für langfristige Anleger attraktive Preise haben. Diese Aktien bieten das Potenzial, sowohl von höheren Dividendenrenditen als auch von der Möglichkeit zu profitieren, dass der Anlagewert steigt."

Und auf diese 6 Aktien setzt Morningstar jetzt:

6 unterbewertete Aktien, die ihre Dividenden jetzt erhöht haben

Morningstar Morningstar Dividenden Aktien

In der Tabelle von Morningstar sehen Anleger, dass etwa die Aktie von Yum Brands ihre Dividende um 10,74 Prozent auf jetzt 2,68 Dollar pro Jahr erhöht hat. Die Dividendenrendite beträgt 2,12 Prozent pro Jahr und Morningstar attestiert der Aktien einen Burggraben. Das Unternehmen, zu dem Fast-Food-Läden wie KFC, Taco Bell oder Pizza Hut gehört, bekommt von Morningstar einen fairen Wert bei 139 Dollar attestiert. Das Kurspotenzial ist damit überschaubar, doch zusammen mit der Dividende könnte es interessant werden. Die Yum Brands-Aktie konnte zuletzt aber noch keine richtige Richtung im Chart finden, weswegen Anleger hier aktuell noch etwas vorsichtig sind.

Deutlich mehr Kurspotenzial mit einer immer noch annehmbaren Dividendensteigerung gibt es indes bei der Comcast-Aktie. Hier steigt die Dividendenrendite um 6,90 Prozent auf 2,76 Prozent. Zudem sehen die Analysten bei Morningstar den fairen Wert der Comcast-Aktie bei 60 Dollar. Dies bedeutet ein Kurspotenzial von fast 50 Prozent, weil die Comcast-Aktie im Chart zuletzt wieder deutlich gefallen war. Auch hier können Anleger sich das Papier anschauen, bleiben aber vorsichtig, bis sich ein richtiger Aufwärtstrend gebildet hat.

Übrigens: Weitere spannende Dividenden-Aktien finden Sie jederzeit im BÖRSE ONLINE Globale Dividenden Stars Index

Dividendensteigerungen bei diesen unterbewerteten Aktien

Auch die Papiere von Alliant Energy und NiSource steigerten ihre Dividenden um rund sechs Prozent. Auch hier ist der Chart bei beiden Aktien etwas angeschlagen. Aber Morningstar schrieb ja auch, dass es sich bei diesen 6 unterbewerteten Aktien eher um langfristige Engagements handeln sollte. So schreibt Morningstar zu Alliant Energy: "„Wir gehen davon aus, dass Alliant Energy im Zeitraum 2023–27 über 10 Milliarden US-Dollar investieren wird, was unsere Erwartung untermauert, dass das Unternehmen die obere Hälfte des Wachstumsziels des Managements von 5–7 % erreichen wird. Das Management geht davon aus, dass es in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts weiterhin Möglichkeiten für Kapitalinvestitionen gibt, was ein Wachstum über unsere Prognose hinaus unterstützen wird.“

Und ähnlich wie bei Alliant Energy sehen die Analysten auch bei der NiSource-Aktie rund 25 Prozent Kurspotenzial. Dazu schreibt Morningstar: "„Der Fokus von NiSource auf die Strom- und Gasinfrastruktur, einschließlich erneuerbarer Energien, schafft Wachstumschancen, die ein Jahrzehnt oder länger anhalten könnten."

Und lesen Sie auch: Diese mit Sicherheit unbekannte Dividenden-Aktie erhöht seit 50 Jahren die Dividende

oder: "Darum bin ich jetzt bei Aktien short und dann steigen die Märkte wieder" warnt US-Börsenexperte Markus Koch