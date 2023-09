Unternehmensprofil

Die Comcast Corp. ist ein führender Kabelbetreiber und Anbieter von Entertainment-, Informations- und Kommunikationsservices. Das Geschäft gliedert sich in die Bereiche Comcast Cable und NBCUniversal. Comcast Cable ist in rund 40 US-Staaten und dem District of Columbia vertreten und damit der größte Anbieter von Video-, High-Speed-Internet- und Telefonleitungen in den USA. NBCUniversal entwickelt, produziert und vermarktet neben Unterhaltung auch News, Sport und andere Inhalte für ein weltweites Publikum. Das Portfolio von NBCUniversal beinhaltet zahlreiche Nachrichten- und Unterhaltungs-TV-Sender, eine führende Film- und eine bedeutende Produktionsgesellschaft (Universal Pictures) sowie den Universal Themenpark. Zuletzt kamen die Aktivitäten des europäischen Unterhaltungskonzerns Sky hinzu. Das operative Geschäft gliedert sich in die Segmente "Cable Communications", "Cable Networks", "Broadcast Television", "Filmed Entertainment", "Theme Park" und "Sky".

Offizielle Webseite: http://corporate.comcast.com