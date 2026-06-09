Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Comcast

%
H T
WKN 157484
ISIN US20030N1019
Börse -
Stand -
Comcast Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Comcast

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu Comcast

    dpa-AFX News zu Comcast

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu Comcast

    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 118,44 120,64 123,71 123,73 121,57
    Nettogewinn (Mrd) 12,83 12,60 19,66 15,88 15,11
    Gewinn/Aktie 3,15 3,01 5,41 4,17 3,73
    Dividende/Aktie 1,39 1,32 1,32 1,24 1,16
    Rendite (%) 5,80 5,52 - - -
    KGV 6,61 6,83 - - -
    KUV 0,72 0,71 - - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Comcast Corp. ist ein führender Kabelbetreiber und Anbieter von Entertainment-, Informations- und Kommunikationsservices. Das Geschäft gliedert sich in die Bereiche Comcast Cable und NBCUniversal. Comcast Cable ist in rund 40 US-Staaten und dem District of Columbia vertreten und damit der größte Anbieter von Video-, High-Speed-Internet- und Telefonleitungen in den USA. NBCUniversal entwickelt, produziert und vermarktet neben Unterhaltung auch News, Sport und andere Inhalte für ein weltweites Publikum. Das Portfolio von NBCUniversal beinhaltet zahlreiche Nachrichten- und Unterhaltungs-TV-Sender, eine führende Film- und eine bedeutende Produktionsgesellschaft (Universal Pictures) sowie den Universal Themenpark. Zuletzt kamen die Aktivitäten des europäischen Unterhaltungskonzerns Sky hinzu. Das operative Geschäft gliedert sich in die Segmente "Cable Communications", "Cable Networks", "Broadcast Television", "Filmed Entertainment", "Theme Park" und "Sky".

    Offizielle Webseite: https://corporate.comcast.com

    Aktionärsverteilung