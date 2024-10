Aktuell gibt es laut Morningstar zwei Dividenden-Aktien, die zu den Aristokraten zählen und unterbewertet sind. Zusätzlich sollen sie einen Burggraben aufweisen. Um welche Aktien es sich handelt.

Dividenden-Aristokraten sind Aktien, die seit mindestens 25 Jahren ihre Dividenden erhöht haben. "Dividendenaristokraten sind bei einigen Anlegern beliebt, weil sie glauben, dass Unternehmen mit einer Geschichte des Dividendenwachstums ihre Dividenden auch in Zukunft weiter steigern können", sagt Susan Dziubinski, Expertin bei Morningstar. Doch welche beiden Dividenden-Aktien empfehlen die US-Experten dann jetzt?

Morningstar empfiehlt diese beiden Dividenden-Aktien zum Kauf

"Untersuchungen von Morningstar haben ergeben, dass Dividendenaristokraten mit Burggräben weniger dazu neigen, ihre Dividenden zu kürzen", sagt Dziubinski und präsentiert dann zwei Aktien, die Morningstar aktuell für attraktiv hält:

So empfiehlt Morningstar aktuell die beiden US-Aktien Chevron und Becton Dickinson.

So sagt Morningstar, dass Chevron das zweitgrößte Öl-Unternehmen in den USA ist und im Laufe der Zeit einen Burggraben aufgebaut hat. Dabei ist ein Burggraben ein starker Vorteil gegenüber der Konkurrenz. So kann dies ein technologischer Vorteil sein, eine starke Preissetzungsmacht, Patente oder auch eine ausgeklügelte Lieferkette, die die Konkurrenz nicht hat. Dadurch sollen Burggraben-Aktien an der Börse stärker sein.

"Obwohl das Geschäft von Chevron über einen hohen operativen Leverage und eine hohe Umsatzzyklizität verfügt, arbeitet das Management in der Regel mit relativ geringen Schulden, um in Zeiten schwacher Märkte flexibel zu bleiben", sagt Dziubinski. So legt Morningstar das Kursziel auf 176 Dollar, was noch einem Potenzial von 17 Prozent entspricht.

Doch was ist mit der zweiten, in Deutschland eher unbekannten Burggraben-Aktie?

Unbekannte Burggraben-Aktie mit toller Dividendenrendite

"Unser nächster Dividendenaristokrat, den wir kaufen möchten, ist Becton Dickinson. Becton Dickinson ist der weltweit größte Hersteller und Vertreiber von medizinisch-chirurgischen Produkten wie Nadeln, Spritzen und Entsorgungseinheiten für scharfe Gegenstände", schreibt Morningstar. Dabei weist die Becton Dickinson-Aktie eine Dividendenrendite von 1,58 Prozent auf, bei einem KGV von rund 35. Für Morningstar hat sich das US-Unternehmen einen guten Burggraben aufgebaut, weil es eine starke Produktion und gute Kundenbeziehungen hat.

Im Chart machte die Aktie zuletzt eine Konsolidierung durch, könnte jetzt aber durch das Überwinden der 200-Tage-Linie wieder nach oben ausbrechen. Zudem schreibt Morningstar: "Dieser Dividendenaristokrat sieht attraktiv aus und wird deutlich unter unserem fairen Wert von 325 US-Dollar gehandelt." Das Kurspotenzial beträgt hier 35 Prozent.

