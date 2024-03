Auf Zocker-Aktien oder Casino-Aktien will Dirk Müller nicht setzen. Doch mit guten deutschen Aktien kommt der Fondsmanager teils auf Dividendenrendite von 50 Prozent. Wie Dirk Müller das macht und welche Warnung er jetzt an alle Anleger hat.

Wer langfristig erfolgreich sein möchte, der sollte auf starke Unternehmen setzen, sagt Fondsmanager Dirk Müller. Er selbst setzt dabei auch gerne auf deutsche Aktien. Und Müller fügt hinzu: "Denn dann habe ich später ein passives Einkommen, weil diese Unternehmen für mich arbeiten. Das gilt dann auch zum Beispiel für dividendenstarke Titel, gerade in jungen Jahren. Man lacht immer beispielsweise über eine Telekom oder über eine BASF, weil die ihrer Kursentwicklung ziemlich langweilig sind." Doch Dirk Müller verrät, wie er auf 40 bis 50 Prozent Dividendenrendite mit diesen deutschen Aktien kommt:

Bis zu 50 Prozent Dividendenrendite mit BASF und Deutsche Telekom

"Aber man darf nicht vergessen, dass eine BASF-Aktie zum Beispiel derzeit eine Dividendenrendite von 7 % auswirft. Und die haben seit ewigen Zeiten eine extrem stabile Dividendenpolitik. Und wenn man jedes Jahr diese Dividende wieder neu investiert in die gleiche Aktie, dann kommen über die Jahre ganz tolle Ergebnisse durch den Zinseszinseffekt zustande", sagt Dirk Müller.

Das gesamte Interview mit Dirk Müller sehen Sie direkt hier:

"Und am Ende nach 20, 30 oder 40 Jahren im Arbeitsleben, je nachdem wann einer damit anfängt, kommt dann etwas vernünftiges bei raus mit diesen Dividendenaktien." Nach dieser Zeit habe man dann eine ordentliche Aktienposition in guten Unternehmen, die viel Dividende bezahlen. Weil man bezogen auf den Einstandskurs dann nach vielen Jahren der Dividendensteigerungen eine hohe Dividendenrendite erhält, ist dies noch lukrativer. So sagt Fondsmanager Dirk Müller: "Das bedeutet, dass dann durchaus Leute eine Dividendenrendite auf ihr ursprünglich mal angelegtes Kapital von 40 Prozent 50 Prozent pro Jahr haben."

Auf welche Aktien Dirk Müller sonst noch setzen würde, warum er sagt, dass das deutsche Rentensystem pervertiert und ausgebeutet wird und wie man sich gegen die Gefahr einer neuen Banken-Krise wappnet, dass sehen Sie jetzt im neuen Video auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

Und lesen Sie auch: Kommt der Schwarze Schwan? Und das will die Regierung jetzt mit Aktien machen, verrät Roland Koch

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF, Deutsche Telekom.