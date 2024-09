Ist das schon der Startschuss zur Jahresendrallye? Nach der Zinssenkung der Fed rennen die Märkte los. Auch der MSCI World ETF, die Nvidia-Aktie und Bitcoin steigen. Doch können Anleger dem trauen?

Es ist geschehen: Die amerikanische Notenbank FED hat zum ersten Mal in diesem Zyklus die Zinsen gesenkt. Von 5,25-5,50 Prozent ging es sogar überraschend stark um 0,5 Prozentpunkte auf 4,75-5,00 Prozent nach unten. Die Zinssenkung der FED könnte die Jahresendrallye einläuten und damit den globalen Märkten Rückenwind geben. Besonders im Fokus stehen der MSCI World ETF und Nvidia. Doch auch Bitcoin-Anleger sollten sich auf Bewegung einstellen.

MSCI World ETF: Weiterhin ein Fels in der Brandung

Der MSCI World ETF bleibt für viele Anleger eine stabile Basis im Portfolio. Der Index, der über 1.600 Unternehmen weltweit abbildet, konnte sich in den letzten Wochen trotz einiger Marktschwankungen gut behaupten. Besonders die starke Performance von Technologieunternehmen hat dazu beigetragen, dass der ETF im Aufwärtstrend bleibt. Der ETF profitierte zuletzt von der Erholung bei Schwergewichten wie Apple, Amazon und besonders Nvidia.

Wer langfristig in den MSCI World investiert, sollte weiterhin ruhig bleiben und den ETF regelmäßig besparen. Zwar könnte es im Oktober aufgrund der Unsicherheiten rund um die US-Wahlen zu kurzfristigen Rücksetzern kommen, doch die Aussichten für das Jahresende bleiben positiv. Anleger sollten eine mögliche Korrektur nutzen, um günstiger nachzukaufen, bevor der Markt im November wieder Fahrt aufnehmen könnte.

Weitere Einzelheiten und den konkreten Chart zum MSCI World ETF finden Sie hier:

Nvidia: Bereit für die nächste Kursrakete?

Nvidia bleibt einer der Stars im Tech-Sektor. Nach einem beeindruckenden Jahr 2023 hat sich die Aktie seit Juni in einem Dreiecksmuster stabilisiert, welches auf den nächsten großen Ausbruch hinweist. Sollte die Aktie das Dreieck nach oben durchbrechen, könnte sie auf bis zu 171 Dollar steigen, was einem Potenzial von rund 48 Prozent entspricht.



Ein Schlüsselfaktor bleibt die Zinspolitik der FED. Sinkende Zinsen könnten insbesondere Tech-Werte weiter beflügeln, da niedrigere Kapitalkosten das Wachstum dieser Unternehmen unterstützen. Dennoch bleibt das Umfeld volatil, besonders im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahl. Anleger, die auf Nvidia setzen, sollten daher enge Stopps setzen, um mögliche Rückschläge abzusichern.



Bitcoin: Gold des digitalen Zeitalters?

Auch Bitcoin könnte von der veränderten Zinspolitik profitieren. In den vergangenen Monaten zeigte die Kryptowährung eine starke Korrelation mit Tech-Aktien. Sollte die Marktstimmung weiter ins Positive drehen, könnte auch Bitcoin einen weiteren Aufschwung erleben.

Zinslose Assets wie Gold und Bitcoin dürften maßgeblich von den sinkenden Zinsen profitieren. Weil beide Assets weder Zinsen noch Dividenden bezahlen, traten sie zuletzt in Konkurrenz zu Anleihen und verzinslichen Papieren. Wenn diese an Attraktivität einbüßen, profitieren Bitcoin und Gold. So konnte Gold auch bereits ein.

Für Bitcoin wird jetzt elementar wichtig, dass der Kurs die 200-Tage-Linie (pink) wieder zurückgewinnt und dann aus der Bullenfalle ausbricht. Gelingt das, und gelingt der Ausbruch aus der Bullenflagge, so ist als nächstes Kursziel die 88.000 Dollar drin. Anleger bedenken auch, dass sich zuletzt mehr Analysten gemeldet haben und sagten, ein Präsident Trump sei besser für Bitcoin und eine Präsidentin Harris sei nicht so gut.

Weitere Einzelheiten zum MSCI World ETF, der Nvidia-Aktie, Bitcoin und warum Anleger sich im Oktober nochmal vor einem Abverkauf rüsten sollten, erfahren Sie jetzt im neuen Video auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

