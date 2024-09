Welche Kryptowährung wird 2030 die beste der Welt sein? Diese Frage haben wir der KI gestellt und überraschende Antworten rund um BItcoin, Ethereum und Co erhalten. Was Anleger jetzt wissen müssen.

Jetzt, wo der neue Zinssenkungszyklus der amerikanischen Notenbank FED eingeläutet ist, dürften die Kryptowährungen rund um Bitcoin und Ethereum wieder deutlicher steigen. Doch auf welche Kryptowährung sollten Anleger eigentlich bis 2030 setzen?

Ethereum und Bitcoin: KI würde diese Kryptowährungen kaufen

Wir haben die KI ChatGPT gefragt, welche Kryptowährung sie bios 2030 kaufen würde. Und die wenig überraschende Antwort war: Bitcoin und Ethereum.

So schreibt ChatGPT zu Bitcoin: "Bitcoin ist die erste und am weitesten verbreitete Kryptowährung, und viele betrachten es als "digitales Gold". Sein begrenztes Angebot (21 Millionen Coins) und seine zunehmende Akzeptanz als Wertaufbewahrungsmittel und Inflationsschutz könnten zu einer anhaltenden Preissteigerung führen." Allerdings könnten regulatorische Herausforderungen für Bitcoin noch schwierig werden, sowie der Energieverbrauch.

Und zu Ethereum schreibt die KI: " Ethereum hat sich als führende Plattform für Smart Contracts und dezentrale Anwendungen (dApps) etabliert. Mit dem Übergang zu Ethereum 2.0 und dem Proof-of-Stake-Mechanismus wird es energieeffizienter und skalierbarer. Ethereum wird auch oft als Rückgrat des wachsenden DeFi-Ökosystems (dezentrale Finanzen) betrachtet." Bei Ethereum sollten Anleger laut KI bedenken, dass es einige Konkurrenzprojekte gibt, die Ethereum noch den Rang ablaufen könnten.

Dennoch sind Anleger sicherlich gut beraten, auf die beiden Flagschiffe Bitcoin und Ethereum zu setzen. Doch welche Kryptowährungen aus der zweiten Reihe könnten bis 2030 die besten der Welt werden?

Neben Bitcoin und Ethereum: Auch Solana, Polkadot und Co können sich lohnen

Wir haben also die KI weitergefragt und wollten wissen, welche Kryptowährungen neben Bitcoin und Ethereum bis 2030 noch stark laufen könnten. Und dazu schlug die KI ChatGPT folgende 5 Kryptos vor:

1. Solana

2. Polkadot

3. Avalanche

4. Cardano

5. Chainlink

Übrigens: Investieren können Sie gebündelt in Bitcoin, Ethereum, Solana, Polkadot, Avalanche, Cardano und Chainlink mit dem BÖRSE ONLINE Best of Krypto Index.

Aber warum diese 5? Bei Solana gefällt der KI, dass die Blockchain schnelle und kostengünstige Transaktionen ermöglicht. "Polkadot bietet Interoperabilität zwischen verschiedenen Blockchains, was es einzigartig macht", wie die KI schreibt. Dabei ist Avalanche eine Plattform für Smart Contracts und "Cardano setzt auf wissenschaftlich fundierte Entwicklung und eine langfristig nachhaltige Blockchain-Lösung." Zudem bietet Chainlink 2ein dezentrales Oracle-Netzwerk, das es ermöglicht, Smart Contracts mit Daten aus der realen Welt zu verbinden."

Anleger sehen also: Auch wenn die KI Bitcoin und Ethereum bis 2030 favorisiert, gibt es auch ein paar Altcoins, auf die Anleger ein Auge werfen können.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Ethereum, Bitcoin, Polkadot, Solana.

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Ethereum, Bitcoin.