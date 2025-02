Diese Quartalszahlen hatten Licht und Schatten für Anleger parat. Während die Münchener Rück mehr verdiente als erwartet wurde und die Dividende steigern will, ist der Ausblick teils nur verhalten. Das sollten Anleger jetzt mit der Aktie tun.

Um 23 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro stieg das Konzernergebnis im vergangenen Jahr, teilte der weltgrößte Rückversicherer am Mittwoch in München mit. Damit konnten die Erwartungen dank höherer Preise für Rückversicherungen deutlich geschlagen werden. Weil die Münchener Rück nun viel Geld verdient hat, will der Konzern eine Dividende von 20 Euro je Aktie vorschlagen und ein neues Aktienrückkaufprogramm auflegen:

Höhere Dividende und neues Aktienrückkaufprogramm bei der Munich Re

Beim Aktuellen Aktienkurs von 535 Euro würde diese Dividende eine Dividendenrendite von 3,7 Prozent bedeuten. Zudem möchten die Münchener ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 2 Milliarden Euro bis zur Jahreshauptversammlung 2026 auflegen. "Mit einem Jahresergebnis von 5,7 Mrd. € haben wir unseren Gewinn gegenüber dem Vorjahr um über 1 Mrd. € gesteigert", sagt Joachim Wenning, Vorsitzender des Vorstands. Und er fügt hinzu: "Im laufenden Jahr wollen wir den Gewinn auf 6 Mrd. € erhöhen. Unsere Zuversicht stützt sich auch auf eine erfolgreiche Erneuerung zum 1. Januar dieses Jahres."

Doch genau da könnte es nun für die Aktie der Münchener Rück zu einem Rätsel kommen:

Münchener Rück-Aktie steht vor Rätsel: Jetzt kaufen oder verkaufen?

Denn: Bei der Vertragserneuerung im Schaden- und Unfallgeschäft mit Erstversicherern wie Allianz und Generali zum Jahreswechsel musste der Münchener Versicherungskonzern im Schnitt Preisrückgänge um 0,6 Prozent hinnehmen. Zudem ging das erneuerte Geschäftsvolumen um 2,4 Prozent zurück, weil die Munich Re ihre Preisvorstellungen nach eigenen Angaben nicht überall durchsetzen konnte. Zwar soll sich dies bei der nächsten Runde im Frühjahr wieder ändern, doch es könnte ein Ende der stetig einfach so steigenden Versicherungsprämien bedeuten. Dies ist kein Riesen-Grund zur Sorge für Anleger, aber ein erstes Warnzeichen, das der unglaubliche starke Aufwärtstrend auch mal etwas ins Stocken geraten könnte. Denn bislang lief die Aktie hervorragend nach oben. Und auch nach den heutigen Quartalszahlen steigt das Papier um starke 3,5 Prozent.

Insgesamt sollten Anleger sich in dem aktuell unsicheren Umfeld aber darauf einstellen, dass es zwischendurch mal zu Gewinnmitnahmen kommen kann. Aufgrund der sehr günstigen Bewertung mit einem KGV von nur knapp über 10, einer schönen Dividendenrendite und dem Aktienrückkaufprogramm, kann man mit der Münchener Rück-Aktie aber auch nicht viel falsch machen.

Langfristig rät die BÖRSE ONLINE Redaktion weiterhin zum Kauf der Munich Re-Aktie mit einem Kursziel von 600 Euro. Kurzfristig achten Anleger darauf, wie die Börse die Quartalszahlen verdaut und ob die Aktie weiter an der 50-Tage-Linie nach oben läuft. Einen Stopp sollte man dynamisch an der 200-Tage-Linie setzen.

