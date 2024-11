Die Analysten der Bank of America sind so optimistisch wie nie zuvor für die KI-Aktie Palantir: Was steckt hinter dem Optimismus und welche Kurschancen könnten sich für Anleger jetzt eröffnen?

Über 300 Prozent seit Jahresanfang – das muss eine Aktie erst einmal nachmachen. Palantir, ähnlich wie Nvidia, zählt zu den größten Börsengewinnern des Hypes um künstliche Intelligenz (KI) und profitiert enorm von diesem Wachstumstrend.

Palantir versteht sich mit seinen KI-Technologien als Datenanalyst und Anbieter von Cybersicherheitslösungen. Die Zahl der staatlichen wie auch kommerziellen Kunden wächst stetig. Allerdings wird die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von über 270 auch als stark überbewertet eingestuft, was viele Analysten immer wieder als erhebliches Risiko ansehen. Derzeit empfehlen die meisten von ihnen, die Aktie zu halten, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 34 US-Dollar – was einem Abwärtsrisiko von fast fünfzig Prozent entspricht.

Doch übersehen die Skeptiker hier möglicherweise große Chancen? Die Analysten der Bank of America sehen das jedenfalls anders. Sie haben kürzlich sogar ihr Kursziel erneut angehoben.

Bank of America erhöht Kursziel für Palantir-Aktie – steht Mega-Anstieg erst bevor?

Das Finanzportal "Seeking Alpha" berichtete jüngst von einer neuen Analyse der Bank of America. Darin wurde das Kursziel von 55 auf 75 US-Dollar erhöht – das entspricht einer Kurschance von fast zwanzig Prozent! Die Hauptgründe für diesen Optimismus liegen laut der Analyse in einem beschleunigten Wachstum in den USA sowie in starken Wettbewerbsvorteilen.

„In einer Welt, in der Effizienz, Innovation, Sicherheit und Geschwindigkeit die wertvollsten Güter sind, sehen wir Palantir als Wegbereiter und Gewinner dieser neuen Ära“, heißt es in der Analyse laut Seeking Alpha. Immer mehr Unternehmen dürften in Zukunft auf KI setzen, um ihre Margen zu steigern. Auch, wenn Palantir bereits ein beachtliches Wachstum bei gewerblichen wie staatlichen Kunden verzeichnet hat, sieht die Bank of America dieses Potenzial noch längst nicht ausgeschöpft.

Ein weiterer potenzieller Katalysator für die Aktie könnte laut den Experten eine Aufnahme in den Nasdaq 100 sein. Palantir erfüllt ihrer Meinung nach die besten Voraussetzungen dafür, was für zusätzliche Kursfantasie sorgen könnte.



