Der Absturz der Tesla-Aktie setzt sich auch in dieser Woche fort. Die Hoffnung auf eine Trendwende hat aber unter anderem Morgan Stanley noch nicht aufgegeben – und verspricht einiges.



Noch im Dezember 2024 herrschte bei Aktionären der Tesla-Aktie Feierstimmung. Nach dem Wahlsieg Donald Trumps hatte sich das Papier zu neuen Rekorden aufgeschwungen. Fast ein halbes Jahr später ist davon nichts mehr übrig. Stattdessen steht ein Minus von über 50 Prozent zu Buche. Den Verlust beschleunigt haben vor allem die US-Zölle.

Noch am Dienstag folgte das nächste Minus von fünf Prozent und vorbörslich schimmert auch der Mittwoch rot. Im Tech-Bereich ist Tesla derzeit das Vorzeigebeispiel für einen gefallenen Tech-Giganten, der immer mehr Vertrauen bei den Anlegern verspielt. Und dennoch blickt das Analysehaus Morgan Stanley bei der Tesla-Aktie optimistisch in die Zukunft.



Mehr als eine Auto-Aktie?

Adam Jonas von Morgan Stanley bewertet das Potenzial der Tesla-Aktie nicht nur anhand des E-Auto-Marktes, sondern bezieht auch Fortschritte bei humanoiden Robotern, der Energiespeicherung und dem autonomen Fahren in seine Analyse mit ein. Demnach bietet Tesla Wachstums- und Margenmöglichkeiten, die weit über das traditionelle Autogeschäft hinausgehen.

„Anders ausgedrückt“, sagt Jonas, “glauben wir, dass die Herausforderungen, mit denen Teslas derzeitiges Geschäft konfrontiert ist, weithin bekannt sind, während die Chancen im zukünftigen Geschäft möglicherweise stark unterschätzt werden.“ Und tatsächlich ist kaum abzusehen, inwieweit autonome Maschinen, die womöglich noch selbst in Zukunft Maschinen ohne menschliche Hilfe bauen können, unseren Arbeitsalltag und die Wirtschaft verändern werden. Langfristig bleibt Tesla also eine Wundertüte, aber wie sieht es in einem Jahr aus?



Steigt die Tesla-Aktie bald um 85 Prozent?

Jonas ist sich sicher, dass auch mittelfristig für Anleger bei der Tesla-Aktie noch einiges drin ist. Er stuft die Aktie mit „Overweight“ und einem Kursziel von 410 US-Dollar ein, was derzeit einem Upside von 85 Prozent mit Sicht auf ein Jahr entspricht. Ganz so bullisch ist die Wall Street insgesamt zwar nicht, laut 15 Analysten ist im Schnitt aber mittelfristig ein Kursziel von 302 Euro drin.

Das wäre immerhin noch ein Plus von 36 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs. Anleger sollten sich aber sehr gut überlegen, ob sie in den derzeitigen Zoll-Wirren schon jetzt einsteigen beziehungsweise nachkaufen. Denn am Tiefpunkt ist die Tesla-Aktie möglicherweise noch nicht angelangt.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Tesla.