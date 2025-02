Die Alphabet-Aktie hat nach den neuen Quartalszahlen einen Einbruch an der Börse erlebt. Das könnte für Anleger aber eine einmalige Chance sein. Denn schlecht sind die Aussichten für den Konzern nicht.



Das ist ein Schlag für den Google-Konzern Alphabet. Die am Dienstag veröffentlichten Quartalszahlen des Tech-Giganten sorgten am Mittwoch nachbörslich für ein mittelschweres Desaster an der Börse. Zwischenzeitlich verlor das Papier um die 7,5 Prozent, da unter anderem das Cloud-Geschäft mit Erlösen von 11,95 Milliarden US-Dollar nicht die Analysten-Erwartungen von 12,2 Milliarden US-Dollar erreichen konnte. Auch der Konzernumsatz konnte mit den hohen Erwartungen nicht mithalten.



Alphabet-Zahlen nicht so schlecht wie gedacht

Anleger sollten die Zahlen aber differenziert betrachten. Obwohl die Erwartungen nicht erreicht wurden, wuchs das Cloud-Geschäft um 30 Prozent und der Konzernumsatz verzeichnete ebenfalls ein zweistelliges Plus. Der Gewinn stieg im Jahresvergleich sogar um 28 Prozent auf 26,54 Milliarden US-Dollar. Das so wichtige Werbegeschäft von Google, das für einen Großteil der Alphabet-Erlöse verantwortlich ist, legte um 10,6 Prozent auf 72,46 Milliarden US-Dollar zu.

Das Segment steht unter besonderer Beobachtung, da Konkurrenten mittels Künstlicher Intelligenz (KI) versuchen, Marktanteile abzugraben, indem im Netz auf Fragen direkte Antworten statt Links angezeigt werden. Bisher hält sich Alphabet aber stabil und investiert selbst viel in KI. Im laufenden Jahr will der Tech-Gigant etwa 75 Milliarden US-Dollar in entsprechende Rechenzentren investieren.

Etwas negativer bewerten muss man aber Zukunftsprojekte wie selbstfahrende Autos oder Lieferdrohnen. In den Bereichen wuchs insgesamt der operative Verlust von 863 Millionen US-Dollar auf 1,17 Milliarden US-Dollar. Aber auch das hält einige Analysten nicht davon ab, positiv in die Alphabet-Zukunft zu blicken.



Goldman Sachs hebt Kursziel für Alphabet-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat nämlich das Kursziel für die Alphabet A-Aktie von 215 auf 220 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals seien dank starker KI-Nachfrage solide gewesen, schrieb Analyst Eric Sheridan in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar.

Man müsse in dieses Thema aber auch weiter viel investieren. Der Experte hob diesbezüglich seine Schätzungen für den fortlaufenden Investitionszyklus. Es gibt also gute Gründe anzunehmen, dass der Google-Konzern die Kursverluste schnell wieder aufholt und wächst. Daher finden Sie das Papier als auch ein Bestandteil im Aktien für die Ewigkeit Index von BÖRSE ONLINE.



Enthält Material von dpa-AFX

Lesen Sie auch: Besser als der MSCI World: Diese ETFs schlagen den Platzhirsch jetzt um Welten



Oder: Profi-Investoren verkaufen aus Angst vor dem Crash alles außer diese Aktien