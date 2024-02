Die Amazon-Aktie hat als Bestandteil der „Magnificent Seven“ im letzten Jahr große Kursgewinne eingefahren. Aber 2024 muss die Luft nicht raus sein. Sollten Anleger jetzt noch einsteigen?

Um die 1000 Prozent konnte die Amazon-Aktie in den letzten zehn Jahren dazugewinnen. Und allein im letzten Jahr, als der KI-Boom zahlreiche Tech-Aktien in neue Börsenhöhen katapultierte, legte auch der Versandriese um über 80 Prozent zu. Kein Wunder, immerhin verfügt Amazon mittlerweile über ein ebenso umsatzstarkes wie breites Geschäftsmodell.

Anleger könnten daher vermuten, dass aufgrund dieser starken Performance in den letzten Jahren der Zug für einen Einstieg bei dem Unternehmen bereits abgefahren ist. Dabei gibt es gute Gründe daran zu glauben, dass die Amazon-Aktie noch lange nicht an der Spitze angekommen ist und in Zukunft für Neueinsteiger noch eine ordentliche Rendite abwerfen kann.

Das Allzeithoch ist noch nicht erreicht

Amazon hat in letzter Zeit einen beeindrucken Lauf an den Börsen, die Aktie notiert aber immer noch ein Stück unter ihrem Allzeithoch. Das wurde im Juli mit 188,65 US-Dollar erreicht. Derzeit liegt das Papier bei 174,99 US-Dollar. Nach der kürzlich stattgefundenen Aufnahme der Aktie in den Dow Jones-Index könnte der Bestwert jedoch in Kürze fallen. Aber auch dann muss noch nicht Schluss sein.

Das durchschnittliche Kursziel von Analysten liegt derzeit bei 208,60 US-Dollar, was einem weiteren Wachstum von fast 20 Prozent entsprechen würde. Das höchste Kursziel liegt derzeit bei 230 US-Dollar. Dazu ist die Aktie im Vergleich zur Konkurrenz in den „Magnificent Seven“ zum Teil weit günstiger bewertet. So kommt die Amazon-Aktie im Moment auf ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,1, während die von Apple und Microsoft bei 8 respektive 13,1 liegen.





Breit aufgestellt und überall erfolgreich

Mit einer derzeitigen Marktkapitalisierung von 1,8 Billionen US-Dollar ist Amazon eines der größten Unternehmen der Welt. Laut Statista fielen im Jahr 2023 38 Prozent der Online-Ausgaben von amerikanischen Konsumenten auf den Versandriesen zurück. Auf dem zweiten Platz folgt lange nichts und dann Walmart mit sechs Prozent. Dabei wächst Amazon immer noch zweistellig weiter. Im vierten Quartal 2023 erzielte der Konzern einen Umsatz von 169,7 Milliarden US-Dollar und lag damit 14 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Analysten prognostizieren zudem ein jährliches Umsatzwachstum von über elf Prozent und ein Wachstum des Betriebsergebnisses von fast 35 Prozent für die nächsten drei Jahre.

Ein Einstieg bei Amazon ist auch deshalb so interessant, weil das Unternehmen auf vielen verschiedenen Hochzeiten sehr erfolgreich tanzt. So konnte sich der Konzern neben seinem Versandhandel, der mittlerweile auch große Werbeerlöse abwirft, im Streaming-Segment bei der Kundenanzahl noch vor Platzhirsch Disney etablieren.

Und auch beim Thema Künstliche Intelligenz (KI) steckt Amazon mit seiner Cloud-Sparte AWS nicht zurück. Zuletzt konnten Kunden in den USA bei der Produktauswahl auch erstmals den KI-Chatbot „Rufus“ testen, der beim Einkauf helfen kann. Vieles ist bei dem Konzern gerade in Bewegung. Das dürfte bei interessierten Anlegern Kursfantasien wecken, denn in einer Sackgasse scheint die Amazon-Aktie derzeit nicht zu landen.

