Der DAX erzielte heute ein neues Rekordhoch – geht es jetzt nur noch bergauf? Worauf es jetzt ankommt und warum die Aktie von der Commerzbank gerade deutlich zulegen kann

Der deutsche Leitindex hat noch Schwung: Heute erzielte der DAX zwischenzeitlich ein neues Rekordhoch von 17.084 Punkten. Aktuell steht er bei 17.011 Punkten und liegt damit immer noch fast 0,4 Prozent im Plus. Auch beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50, läuft es rund. Der Index liegt derzeit über 0,5 Prozent im Plus und steht bei 4.733 Punkten.



Bereits am Mittwoch hatten die US-Börsen Sorgen über die zuletzt unerwartet hohe Teuerung in den USA abgeschüttelt. „Die jüngsten Inflationsdaten haben die Aktienmärkte nur kurz belastet", schrieb Marktanalyst Christian Henke vom Handelshaus IG. Auch die Tatsache, dass die US-Notenbank Fed die Zinswende voraussichtlich erst am 12. Juni einläuten könnte, scheine die weltweiten Börsen nicht großartig aus dem Takt gebracht zu haben. Als Antrieb hinzukommen zuletzt durchaus positive Daten zur Verfassung der US-Wirtschaft. Diese nähren die Hoffnung, dass Unternehmen und Verbraucher die hohen Zinsen in Summe gut verkraften und vorerst keine Rezession droht.

Die weltweit wichtigsten Notenbanken hatten seit 2022 ihre Leitzinsen im Kampf gegen die hohe Inflation deutlich angehoben. Inzwischen hat die Teuerung nachgelassen und Anleger setzen darauf, dass die Zinsen in diesem Jahr wieder sinken. Das würde Aktien im Vergleich zu Anleihen wieder attraktiver machen. Zudem würden niedrigere Zinsen die Refinanzierung von Unternehmen verbilligen, was gut für die Finanzkraft ist. Ferner sind die nach Beginn des Ukraine-Krieges stark gestiegenen Öl- und Energiepreise mittlerweile wieder gefallen. Auch das hilft Unternehmen.

„Die Anleger scheinen wohl zu denken, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Oder anders formuliert, die Zinswende kommt bestimmt, nur ein wenig später", fuhr Henke fort. Die zunehmenden geopolitischen Risiken wie im Roten Meer oder die Kriegsgefahr zwischen Nord- und Südkorea würden im Augenblick zur Seite gedrängt.

Commerzbank-Aktie hebt im DAX ab – das steckt dahinter

Die Spitze im DAX bildet von der Performance heute die Commerzbank-Aktie mit über fünf Prozent Plus. Denn die Bank verkündete, ihren Rekordgewinn 2024 noch übertreffen zu wollen. Sie verspricht ihren Aktionären nach dem höchsten Gewinn ihrer Geschichte weiteres Wachstum. "Wir werden uns nicht auf dem Erfolg von 2023 ausruhen", versicherte Konzernchef Manfred Knof am Donnerstag in Frankfurt. "Nach dem Spiel ist vor dem Spiel." Das Geldhaus werde "das Konzernergebnis im laufenden Jahr erneut steigern" und beweisen, dass es "auch in einem weniger günstigen Zinsumfeld profitabel wachsen" könne, sagte Knof. "Das wird allerdings kein Selbstläufer werden."

Ansonsten gibt es keine größeren Verlierer im DAX. Einzig die Aktien von Porsche und Siemens Energy liegen über ein Prozent im Minus.

Mit Material von dpa-AFX

Lesen Sie auch: Weder VW, BMW, Tesla noch BYD – warum diese Auto-Aktie besser läuft als die anderen

Oder: Achtung: Diese Aktien sollten Investoren momentan besser meiden