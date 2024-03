Die Nvidia-Aktie liegt seit Jahresbeginn schon wieder über 70 Prozent im Plus – kann es da überhaupt noch weiter bergauf gehen? Ja, meint ein Spitzen-Analyst, der jüngst sein Kursziel nochmal kräftig hob. Das steckt dahinter

Sie ist das vermutlich derzeit größte Börsen-Phänomen: Die Nvidia-Aktie. Bereits 2023 legte sie über 200 Prozent zu. Und als wäre das nicht schon genug, setzte sie dieses Jahr noch eins drauf und liegt seit Jahresanfang bereits über 70 Prozent zu.

Der Tech-Gigant gilt als einer der wichtigsten Spieler im Bereich künstliche Intelligenz. Und dieses Thema beherrscht die Welt und Wirtschaft derzeit nun mal wie fast kein anderes. Denn vergangenes Jahr wurde uns durch Chatbots wie ChatGPT & Co. bewusst, wie weit wir bei dieser Technologie bereits sind – und was in der Zukunft mit ihr alles möglich sein wird.

Dennoch fürchten einige Anleger, dass die Begeisterung um Nvidia vielleicht etwas zu hoch sein könnte. Doch erst jüngst bewies der Konzern mit seinen Zahlen, dass er es immer wieder schafft, die Erwartungen zu übertreffen. Auch ein Top-Analyst ist überzeugt und erhöhte nun sein Kursziel – obwohl die Aktie erst kürzlich ein neues Rekordhoch von etwa 820 US-Dollar erreicht hatte.

Sie interessieren sich für Tech-Giganten wie Nvidia? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den neuen Tech-Giganten Index von BÖRSE ONLINE

Mehr zur Nvidia-Aktie finden Sie hier

Top-Analyst erhöht Kursziel bei Nvidia-Aktie deutlich – das sind seine Gründe

So berichtet das Finanzportal „TipRanks“, dass der Analyst Ivan Feinseth von Tigress Financial sein Kursziel für die Nvidia-Aktie jüngst von 790 US-Dollar auf 985 US-Dollar hob – das entspricht beim derzeitigem Kurs einer Kurschance von 20 Prozent. Feinseth ist nicht irgendein Analyst. Laut TipRanks gehört er zu den drei besten Prozent der Wall Street Analysten. Laut ihm steht Nvidia noch immer „an der Spitze der laufenden Beschleunigung und des Wendepunkts der KI-Einführung in allen Branchen und Unternehmen, die auch weiterhin ein erhebliches Umsatz- und Cashflow-Wachstum und eine größere Wertschöpfung für die Aktionäre bewirken wird."

Laut ihm sei Nvidia ein „Kernbestandteil des KI-Investmentthemas" und sollte "eine der besten Möglichkeiten sein, um auf die beschleunigte Einführung von KI in allen Arten von Technologien und Anwendungen zu setzen."

Tatsächlich beweist der Tech-Gigant Nvidia immer wieder, was in ihm steckt. So konnte er im vierten Quartal einen Rekordumsatz von 22,1 Milliarden US-Dollar einfahren, ein Plus von 265 Prozent zum Vorjahr. Bei der wichtigen Geschäftssparte mit den Rechenzentren konnte sich der Umsatz um über 400 Prozent zum Vorjahr steigern.

„Beschleunigtes Rechnen und generative KI haben den Wendepunkt erreicht“, hieß es von CEO Jensen Huang in der Quartalsmitteilung. „Die Nachfrage steigt weltweit in allen Unternehmen, Branchen und Ländern“. Auch das Gaming-Segment konnte sich wieder deutlich erholen und erhöhte im vierten Quartal den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 56 Prozent auf 2,9 Milliarden US-Dollar. Doch Huang sieht jetzt noch aus ganz anderen Gründen neue Milliarden-Chancen für Nvidia.

Lesen Sie auch: Nvidia-CEO: „Wir fangen gerade erst an“ – ist das die nächste Milliarden-Dollar-Chance für die Aktie?

Oder: Bitcoin steigt auf neues Allzeithoch – Wie geht es weiter? Wie steht es um andere Kryptowährungen wie Ethereum & Co.?

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.