Ist da etwa noch mehr drin? Die Nvidia-Aktie legte 2023 bereits über 200 Prozent zu. Darum lohnt es sich laut einem Top-Analysten von UBS, auch dieses Jahr weiterhin Aktien von Nvidia zu kaufen – es winken gigantische Kurschancen

Sie galt als die Top-Aktie von 2023: Nvidia. Die Aktie des Chip-Herstellers legte deutlich über 200 Prozent zu und war fast täglich im Gespräch. Klar: Nvidia gilt als einer der wichtigsten Akteure beim Thema künstliche Intelligenz, denn die Chips des Grafikkartenherstellers sind einer der wichtigsten Bausteine, um die Technologie zum Laufen zu kriegen.

Doch viele Anleger befürchten, dass Nvidia nun schon den KI-Hype eingepreist hat und man 2024 eher vorsichtig mit dem Kauf sein sollte. Seit Jahresanfang hat sich die Euphorie etwas getrübt und die Aktie liegt über zwei Prozent im Minus. Doch ist es nun wirklich schon zu spät, um bei der Aktie zuzuschlagen? Nein, geht es nach dem renommierten UBS-Analysten Timothy Arcuri, berichtete „TipRanks“. „Selbst nach dieser Rallye bis zum Jahresende würden wir 2024 eine Übergewichtung bei Halbleitern beibehalten, da die Bestände ihren Höhepunkt erreicht haben und beginnen, sich in Einnahmen umzuwandeln", so der Analyst. Einer seiner Favoriten bei Halbleiter-Aktien: Nvidia.

Top-Analyst rät: Darum lohnt sich der Kauf der Nvidia-Aktie noch immer

Die Nvidia-Aktie florierte 2023 prächtig. Sie legte über 200 Prozent zu und auch die Zahlen, die das Unternehmen von Quartal zu Quartal vorlegte, überzeugten fast immer auf ganzer Linie. Doch mit ein Grund für die Performance der Aktie war auch die Begeisterung um das Thema KI. Könnte nun also diese Begeisterung bereits eingepreist sein und der Aktienkurs eher wieder auf den Boden der Tatsachen geholt werden? Nein, meint Analyst Arcuri und steckt das Kursziel bei 580 Dollar und rät zum Kaufen. Das entspricht derzeit einer Kurschance von über 20 Prozent. Nvidia klinge zuversichtlich in Bezug auf ein nachhaltiges Wachstum, so der Analyst laut TipRanks. „Und das macht für uns Sinn, da sich Wellen des Wachstums mit horizontalen Unternehmenssoftwareunternehmen bilden, die beginnen, NVDA AI in ihre Plattformen einzubetten, um sie in die Welt hinauszutragen und das NVDA-Ökosystem zu erweitern.“ Der Analyst und sein Team denken, dass Nvidia die globale Plattform für eine „der vielleicht transformativsten Technologien unseres Lebens wird“.

Damit steht der Analyst nicht alleine da: So steckt die Bank of America und Bernstein das Kursziel sogar bei 700 Dollar – eine Chance von 46 Prozent!

