Zum ersten Mal seit Beginn des Zinserhöhungszyklus 2022 hat die amerikanische Notenbank Fed die Zinsen gesenkt. Laut der Statistik bedeutet das jetzt eine turbulente Phase an den Börsen. Darauf müssen sich Anleger jetzt einstellen, denn so verrückt werden sich Aktien in den kommenden Wochen entwickeln.

Die Fed hat am Donnerstag in einem Jumbo-Zinsschritt um 25 Basispunkte erstmals die Zinsen in den USA seit dem Beginn des Erhöhungszyklus 2022 gesenkt. Doch viele Anleger fragen sich: Was bedeutet das für die Börse und wie geht es jetzt weiter?

Zumindest laut der Statistik müssen sich Anleger jetzt auf sehr verrückte Zeiten einstellen.

So verrückt dürften Aktien sich jetzt in den kommenden Wochen entwickeln

Denn in der Vergangenheit hat der Markt auf Zinssenkungen entweder mit deutlichen Kursanstiegen oder mit Abverkäufen reagiert. Die entscheidende Komponente dabei war die Wirtschaftsentwicklung.

Bloomberg S&P500-Entwicklung nach erster Zinssenkung

Denn in Phasen eines Wirtschaftsabschwunges ging es teilweise deutlich nach unten, während Senkungen bei einer boomenden Wirtschaftslage für massive Kurssprünge gesorgt haben.

Leider ist aktuell nicht klar, ob sich die Wirtschaft in den USA, die für diese Statistik und die Weltkonjunktur maßgeblich ist, in einer Abschwungphase befindet. Allerdings wird dies von einigen Experten mit Blick auf Faktoren wie Arbeitsmarktdaten und Kreditkartenausfälle befürchtet.

Darauf müssen sich Anleger jetzt einstellen

Durch die unklare Lage müssen sich Anleger also auf verrückte Zeiten einstellen, in denen Schwankungen vermutlich keine Seltenheit sein werden. Ein Grund, aus Aktien auszusteigen, ist das übrigens trotzdem nicht, denn eine weitere Statistik im Zusammenhang mit Zinssenkungen garantiert jetzt sichere Gewinne für Anleger. Mehr dazu erfahren Sie in diesem Artikel: 100% Trefferquote: Wie Sie mit Aktien jetzt sicher attraktive Renditen einfahren

Ebenfalls interessant:

Bank-Experte warnt: Zinssenkung wird für Crash sorgen - Diese Aktien kauft er trotzdem