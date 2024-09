Diese Statistik ist eindeutig: Wenn Anleger jetzt das tun, dann werden sie mit einer Trefferquote von 100 Prozent Rendite mit Aktien einfahren. Das sollten Sie jetzt wissen und das müssen Sie dafür tun.

Die amerikanische Notenbank Fed hat zum ersten Mal seit Beginn des Zinserhöhungszyklus im 2022 eine Kürzung der Raten vorgenommen. Um 50 Basispunkte geht es jetzt nach unten. Dies ist ein Signal für Anleger, denn laut Statistik kann man jetzt mit einer Trefferquote von 100 Prozent Renditen mit Aktien einfahren.

Wie Sie mit Aktien jetzt sicher attraktive Renditen einfahren

Alles, was Anleger dafür tun müssen, ist jetzt Aktien zu kaufen. Denn historische Daten zeigen, dass Investoren, die zum Zeitpunkt einer ersten Zinssenkung den S&P500 gekauft haben, nur fünf Jahre später zu keinem Zeitpunkt eine negative Rendite ausweisen mussten.

StreetTalkLive.com S&P500 vs Fed Rates

Das ist übrigens ein deutlich kürzerer Zeitraum, als man ihn sonst am Markt beobachten konnte. In Extremfällen wie dem Crash 1929 hat es teilweise 15 Jahre und mehr gedauert, bis Anleger wieder mit ihren Investments im Plus lagen.

Dementsprechend können Anleger, die auf eine Wiederholung der Vergangenheit vertrauen, jetzt mit Aktien in nur fünf Jahren sichere und womöglich auch attraktive Renditen einfahren. Es gibt aber einen Haken.

Was Sie trotz 100% Trefferquote beachten müssen

Denn während des Zeitraums von fünf Jahren kann es an der Börse durchaus zu massiven Schwankungen oder sogar Crashs kommen. Speziell dann, wenn Zinssenkungen mit Rezessionen zusammenfallen wurde es an den Märkten häufig holprig.

Bank of America S&P500 Performance nach erster Zinssenkung

Folglich sollten Investoren, die jetzt sichere Renditen wittern, nicht vergessen, dass ein Investment am Aktienmarkt trotzdem Schwankungen unterliegen kann.

