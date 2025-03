Dieser Rheinmetall-Wettbewerber aus Österreich ist derzeit kaum zu stoppen. Am Dienstag folgt der nächste zweistellige Kurssprung. Was und wer steckt hinter der Highflyer-Aktie.



Diese Aktie ist momentan kaum aufzuhalten. Bereits am letzten Freitag konnten die Papiere des Motorenherstellers Steyr Motors fast 70 Prozent zulegen, am Montag stieg das Papier sogar um weit mehr als 100 Prozent und am Dienstag folgte bei Tradegate der nächste Kurssprung um 64 Prozent auf 358 Euro. Rekord! In nur gut zwei Wochen hat sich der Aktienkurs damit in etwa versechzehnfacht.

Am 11. März hatte das Unternehmen eine Vereinbarung mit Rheinmetall über die Entwicklung und Lieferung von Motoren für den militärischen Einsatz veröffentlicht. Daraufhin beschleunigte sich der Kursanstieg massiv. Jetzt folgten die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 – mit Zuwächsen bei Umsatz und Gewinn.



Steyr Motors profitiert vom Boom der Rüstungsaktien

Die Steigerungen in den Geschäftsbereichen ist unter anderem auf die hohe Nachfrage nach Militärgütern zurückzuführen. Steyr Motors stellt Hochleistungsmotoren her, die etwa als Hauptantrieb in militärischen Spezialfahrzeugen und Booten zum Einsatz kommen.

Der große Kurssprung dürfte unter anderem aber auch mit dem geringen Anteil an frei handelbaren Aktien zusammenhängen. Großaktionär von Steyr Motors ist die Beteiligungsgruppe Mutares. Deren Aktien stiegen am Dienstag auf Tradegate um gut 10 Prozent auf 49,10 Euro - ebenfalls auf ein Rekordniveau.



Hier ist Steyr Motors besser als Rheinmetall, aber…

Mit einer Kursexplosion von 300 Prozent in vier Tagen ist Steyr Motors viel besser unterwegs als alle deutschen Rüstungsaktien rund um Rheinmetall. Aber ist der Preis gerechtfertigt? Mit einem Börsenwert von fast zwei Milliarden Euro und einem erwarteten Umsatz im Jahr 2025 von etwa 65 Millionen Euro liegt das Kurs-Umsatz-Verhältnis aktuell bei 28. Das ist im Vergleich zu den Werten 4 und 3 bei Rheinmetall und Renk extrem überbewertet. Anleger bleiben an der Seitenlinie.



Mit Material von doa-AFX



