Unternehmensprofil

Die Mutares SE & Co. KGaA ist eine Holdinggesellschaft, die sich an mittelständischen Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Industrien in Umbruchsituationen beteiligt. Gemeinsam mit der Geschäftsführung und den Mitarbeitern sollen Potenziale aufgedeckt und auf diese Weise ein stabiler Pfad profitablen Wachstums eingeschlagen werden. Ein besonderer Fokus liegt auf Technologie-Unternehmen sowie auf Firmen aus dem Handel- oder Dienstleistungssektor. Der Umsatz der Zielunternehmen liegt in der Regel zwischen 50 Mill. bis 300 Mill. Euro. Zwischen der Holdinggesellschaft und den einzelnen Portfoliogesellschaften besteht kein Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrag, weshalb auch keine Pflicht zur Verlustübernahme seitens der Holding existiert. Das Ergebnis auf Ebene des Einzelabschlusses der Mutares SE & Co. KGaA, welches für die Zahlung der vom Unternehmen definierten Minimaldividende maßgeblich ist, war in den vergangenen zehn Jahr stets positiv.

Offizielle Webseite: https://www.mutares.de