Mutares
Aktuelle Nachrichten zu Mutares
dpa-AFX News zu Mutares
EQS-News: Mutares hat die Übernahme des Car Top Systems-Geschäftsbereichs von Magna abgeschlossen (deutsch)
EQS-News: Mutares wächst und erreicht im ersten Halbjahr 2026 Konzernumsatz von EUR 3,4 Mrd. - weitere Exit-Aktivitäten im zweiten Halbjahr erwartet, Guidance für Geschäftsjahr 2026 bestätigt (deutsch)
EQS-News: Mutares schließt wegweisende Übernahme des Geschäftsbereichs Engineering Thermoplastics in Amerika und Europa von SABIC ab (deutsch)
EQS-News: Stellantis gibt Vereinbarung über den Verkauf des Carsharing-Geschäfts von Free2move an Mutares bekannt (deutsch)
EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA: Hauptversammlung beschließt Dividende von EUR 2,00 je Aktie - erfolgreiche Kapitalerhöhung, hohe Exit-Dynamik und internationale Expansion prägen das erste Halbjahr 2026 (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|8,08
|7,78
|7,73
|5,77
|5,68
|Nettogewinn (Mrd)
|-0,11
|-0,12
|-0,07
|-0,46
|0,37
|Gewinn/Aktie
|-11,53
|36,47
|-0,70
|-19,10
|19,08
|Dividende/Aktie
|2,25
|2,00
|2,00
|2,25
|1,75
|Rendite (%)
|8,38
|7,45
|6,92
|9,52
|5,03
|KGV
|6,63
|7,06
|-
|-
|1,82
|KUV
|-0,09
|-0,11
|0,08
|0,09
|0,13
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Mutares SE & Co. KGaA ist eine Holdinggesellschaft, die sich an mittelständischen Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Industrien in Umbruchsituationen beteiligt. Gemeinsam mit der Geschäftsführung und den Mitarbeitern sollen Potenziale aufgedeckt und auf diese Weise ein stabiler Pfad profitablen Wachstums eingeschlagen werden. Ein besonderer Fokus liegt auf Technologie-Unternehmen sowie auf Firmen aus dem Handel- oder Dienstleistungssektor. Der Umsatz der Zielunternehmen liegt in der Regel zwischen 50 Mill. bis 300 Mill. Euro. Zwischen der Holdinggesellschaft und den einzelnen Portfoliogesellschaften besteht kein Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrag, weshalb auch keine Pflicht zur Verlustübernahme seitens der Holding existiert. Das Ergebnis auf Ebene des Einzelabschlusses der Mutares SE & Co. KGaA, welches für die Zahlung der vom Unternehmen definierten Minimaldividende maßgeblich ist, war in den vergangenen zehn Jahr stets positiv.
Offizielle Webseite: https://www.mutares.de