Unternehmensprofil

Die mutares SE & Co. KGaA ist eine Beteiligungsgesellschaft, die mittelständische Unternehmen und Konzernteile übernimmt, die sich in herausfordernden Situationen befinden. Diese Firmen sollen durch operative Betreuung auf einen stabilen Pfad profitablen Wachstums geführt werden. Den Münchner Finanzinvestor interessieren mittelständische Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Industrien, die ein etabliertes Geschäftsmodell - häufig kombiniert mit einer starken Marke - besitzen, um gemeinsam mit der Geschäftsführung und den Mitarbeitern den Erfolg des Unternehmens nachhaltig zu steigern. Zum Spektrum gehören Technologie-Unternehmen genauso wie Firmen aus dem Handel- oder Dienstleistungssektor. Der Umsatz der akquirierten Beteiligungen liegt bei 50 Mill. Euro bis 300 Mill. Euro. Unterschieden werden die operativen Segmente "Automotive & Mobility", "Engineering & Technology", "Goods & Services" sowie "Sonstiges". Per Ende 2018 werden im Portfolio zehn Beteiligungen gehalten.

Offizielle Webseite: www.mutares.de