Gestern sind die Kurse an der WallStreet so stark eingebrochen wie seit dem “Panic Monday” am 5. August nicht mehr. Allein der Nasdaq verlor über drei Prozent in einem massiven Selloff der bisherigen Highflyer-Aktien. Das sagen die Experten jetzt zur Lage am Aktienmarkt und so sollten sich Anleger verhalten.

Am Dienstag sind die Kurse an der WallStreet massiv unter Druck geraten. Der Nasdaq verlor 3,2 Prozent und der S&P500 2,6 Prozent infolge der Angst rund um eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums sowie eine potenzielle Rezession. Highflyer-Aktien wie Nvidia wurden sogar noch stärker getroffen – hier lag das Minus bei 8,5 Prozent an einem einzigen Tag.

Doch was sagen die Experten aktuell zu Aktien, Börse & Co.? Wie sollten sich Anleger angesichts der aktuellen Ereignisse verhalten?

Das sagen die Experten nach dem nächsten Paniktag an der WallStreet

Tatsächlich scheinen die Marktbeobachter nicht allzu optimistisch gestimmt, was die kommenden Monate an den Märkten angeht. So warnte etwa J.P. Morgan in einer kürzlich veröffentlichten Studie, dass Börse und Wirtschaft “noch nicht über den Berg seien”.

Liz Ann Sonders, Investment Strategin von Charles Schwab, verwies zudem auf die aktuelle Saisonalität. So sei der September der historisch mit Abstand schlechteste Monat an den Aktienmärkten mit einer durchschnittlichen Performance von -1,1 Prozent im S&P500.

Noch besorgniserregender war ein kürzliches Interview des sonst stets bullischen Experten Tom Lee von Fundstrat, der trotz seines Optimismus einen zweistelligen Rücksetzer in den kommenden acht Wochen für wahrscheinlich hält.

Was sollten Anleger nach dem Abverkauf tun?

Dementsprechend erscheint die Stimmung unter den Marktbeobachtern nicht allzu rosig zu sein – ein Grund zum Verkaufen von Aktien ist dies allerdings trotzdem noch lange nicht.

Im Gegenteil ist der aktuelle Abverkauf vermutlich eine interessante Kaufchance für Anleger, wie auch der Experte Tom Lee bemerkte: „Ich denke, in den nächsten acht Wochen bekommen die Leute eine Chance zum Kauf. Ich denke, es ist gut, vorsichtig zu sein, aber bereit, bei Kursrückgängen zu kaufen.“

Folglich gilt es jetzt nicht in Panik zu verfallen, sondern sich eher zu überlegen, wie man die aktuelle Situation nutzen kann. Welche Aktien in diesem Kontext besonders spannend sein könnten, erfahren Sie in diesem Artikel.

