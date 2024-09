Die Experten der Privatbank M.M. Warburg haben für den September 8 deutsche Aktien herausgesucht, die Riesen-Potenziale bieten und mit denen Anleger jetzt den Markt schlagen können.

Zu Beginn jeden Monats veröffentlicht die Privatbank M.M.Warburg eine Liste an deutschen Aktien, die in dem betreffenden Monat laut Ansicht der Privatbank schlagen soll. Zwar geht diese Strategie nicht jeden Monat auf, doch langfristig schlägt M.M.Warbrug damit den Markt. So waren im August 3,17 Prozentpunkte Mehrrendite gegenüber dem MDAX drin und im August sogar mehr als 9 Prozentpunkte. Und diese 8 Aktien stehen jetzt auf der Liste:

Diese 8 deutschen Aktien können im September den Markt schlagen

1. JOST Werke

2. Einhell

3. HYPOPORT

4. Instone Real Estate Group

5. KION Group

6. Deutsche Pfandbriefbank

7. Puma

8. Redcare Pharmacy

So steht bei JOST am 10. September ein Kapitalmarkt-Tag an, von dem die M.M. Warburg sich einen guten Einfluss auf die Aktie erhoffen. So schreiben die Experten: "Während wir davon ausgehen, dass die Lkw-Märkte in naher Zukunft wahrscheinlich auf einem normalen Niveau bleiben werden, könnte eine Erholung der Agrarmärkte vom aktuellen Tiefpunkt für etwas Rückenwind sorgen. JOST erwartet weiterhin eine Erholung, beginnend Anfang des Geschäftsjahres 25. Die Landwirtschaft bleibt der wichtigste Treiber des organischen Wachstums für JOST und das Unternehmen erwartet mittelfristig eine organische jährliche Wachstumsrate von 6 %."

Zu Einhell sagen die Experten: "Wir nehmen Einhell auf unsere monatliche Conviction Buy-Liste, nachdem das Unternehmen Ende August starke Ergebnisse für Q2/H1 2024 veröffentlicht hat."

Privatbank M.M. Warburg verrät: Diese deutsche Aktien könnten jetzt gut performen

Neben JOST und Einhell sehen die Experten von M.M. Warburg aber auch bei weiteren deutschen Aktien gute Chancen im September. So schreibt M.M. Warburg über die Hypoport-Aktie: "Die Aktie dürfte von steigenden Hypothekenvolumenzahlen der Deutschen Bundesbank für Juli profitieren, die auf eine Fortsetzung der Erholung des deutschen Hypotheken- und Immobilienmarktes hinweisen dürften. Obwohl dies die Grundlage unserer Anlagebegründung ist, wird jeder Hinweis in diese Richtung als gute Nachricht angesehen. Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass eine mögliche Abwärtsanpassung der EZB-Zinsen die Erholung unterstützen wird und daher für unsere Anlagethese von Vorteil sein dürfte."

Auch beim Immobilien-Entwickler Instone Real Estate und bei der Deutschen Pfandbriefbank soll es vor allem wegen der Zinssenkungen weiter aufwärts gehen.

Bei Redcare Pharmacy und KION sehen die Bank-Experten eine Turnaround-Chance nach schwachen Vormonaten. Und zu Puma sagt M.M. Warburg: "Nach den Ergebnissen des zweiten Quartals 2024, die nur leicht unter den Erwartungen lagen, kam es zu einem Ausverkauf der Puma-Aktie. Dies ist unserer Ansicht nach eine Kaufgelegenheit, da die starke Wachstumsbeschleunigung im eigenen Einzelhandel (+7 Prozentpunkte gegenüber dem Vorquartal auf +19,5 %) ein Beweis für die zunehmende Markendynamik ist."

Und lesen Sie auch: Spottbillig! Aktien-Experte verrät, welche unterbewerteten deutschen Aktien er jetzt kauft