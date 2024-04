Zum Wochenausklang muss der DAX nochmal Federn lassen. Worauf Anleger jetzt achten sollten und warum unteranderem die Aktien von der Deutschen Bank und Deutschen Telekom im Fokus stehen

Kein guter Wochenausklang für den deutschen Leitindex: Der DAX liegt derzeit 0,66 Prozent im Minus im Vergleich zum Vortag und steht bei 17.720 Punkten. Ähnlich pessimistisch geht es beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50 zu, der 0,36 Prozent im Minus liegt und bei 4.918 Punkten steht.



Damit steuert der Dax gleichwohl auf seinen dritten Wochenverlust in Folge zu. Der mutmaßliche Angriff Israels auf den Iran hat die Anleger am deutschen Aktienmarkt verunsichert. Israel hat nach übereinstimmenden US-Medienberichten den Iran angegriffen. Demnach hat Israel in der Nacht zum Freitag eine Militäroperation in dem Land durchgeführt. Israel sowie das US-Verteidigungsministerium haben sich bislang nicht dazu geäußert.

Irans Staatsmedien wiesen Berichte über Raketenangriffe zurück. Es habe sich um keine breit angelegte Attacke gehandelt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna. Es beruhigte die Anleger laut Börsianern ein Stück weit, dass der Iran so versuche, die Vorfälle herunterzuspielen. Israel hat mit dem mutmaßlichen Luftschlag im Iran einem US-Medienbericht zufolge Teheran zeigen wollen, dass es innerhalb des Landes angreifen kann.

Marktanalyst Christian Henke vom Handelshaus IG schrieb: „Bereits seit Ostern halten sich die Anleger von den Börsen fern". Die jüngste Eskalation im Nahen Osten mache es DAX & Co nicht einfacher. Die derzeitige Korrektur nehme aktuell Fahrt auf. In den USA signalisiere vor allem das "Angstbarometer" VIX seit über einer Woche eine spürbare Zunahme des Risikos. „Und Verunsicherung mögen die Anleger bekanntlich nicht." Der VIX ist der Volatilitätsindex auf den breit angelegen S&P 500 und misst die Schwankungsintensität an den Aktienbörsen.

Deutsche Telekom, Deutsche Bank & Co: Diese Aktien stehen beim DAX gerade im Fokus

An die DAX-Spitze schaffen es heute derzeit von der Performance die Aktien von Symrise, Deutsche Bank und Deutsche Telekom, die alle über ein Prozent im Plus liegen. Symrise konnte damit nach der jüngsten Korrektur wieder etwas zulegen.

Die Schlusslichter bilden hingegen die Aktien von Covestro, Siemens Energy und Sartorius, die derzeit alle über zwei Prozent im Minus liegen. Der Pharma- und Laborzulieferer Sartorius hatte die Anleger am Donnerstag mit schwachen Zahlen für das erste Quartal schockiert.

Mit Material von dpa-afx

