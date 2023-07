Die Aktie des Wasserstoffunternehmens Nel Asa erlebt heute kurz nach Börsenstart einen sprunghaften Anstieg. Aber was steckt hinter dem Kurssprung? Und wie kann es jetzt für die Aktie weitergehen?

Ursächlich für den deutlichen Kurssprung der Nel Asa Aktie dürften zwei Gründe sein. Zum einen die am Dienstag gemeldeten Quartalszahlen, zum anderen die Reaktion der Analysten auf das überraschende Zahlenwerk.

Nel Aktie schießt in die Höhe: Das ist der Grund

So hatten die Aktien von Nel haben am Dienstag bereits vorbörslich mit einem Kurssprung auf die Quartalszahlen des Wasserstoffproduzenten reagiert. Auf der Handelsplattform Tradegate wurden die Papiere aktivst gehandelt und stiegen im Vergleich zum Vortagesschlusskurs an der skandinavischen Börse Nasdaq OMX um 5,8 Prozent.

Konkret wurde ein Umsatz von 475 Millionen NOK erwirtschaftet, was einer Steigerung von fast 160 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zudem meldete Nel einen Verlust je Aktie 0,2 NOK je Aktie.

Goldman-Analyst Michele Della Vigna verwies in einer ersten Reaktion auf den über der Konsensschätzung liegenden Umsatz der Norweger. Das operative Ergebnis (Ebitda) sei im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Auch Erwan Kerouredan von der kanadischen Bank RBC lobte die Entwicklung der Erlöse, bemängelte aber, dass die Ergebnisverbesserung länger benötigt, um zum Tragen zu kommen.

So geht es weiter für die Aktie von Nel Asa

Doch trotz der Mängel bleibt der Effekt für die Aktie positiv. So hat die Nel Aktie nun genau die positiven Nachrichten bekommen, die es braucht, um sich im Chart weiter nach oben abzusetzen.

So konnte auf Sicht eines Jahres nun auch die 100-Tage-Linie durchbrochen werden. Damit hat Nel nun die Chance den Widerstand bei 1,23 Euro im Zuge dieser Euphorie zu übersteigen und danach auf die Hochs vom März zuzustreben. Die Aktie von Nel ASA findet sich auch im Wasserstoff Maxx Zukunft-Zertifikat, dessen Portfolio auf die komplette Wertschöpfungskette vor allem von grünem Wasserstoff setzt. Grüner Wasserstoff wird mit erneuerbaren Energien hergestellt und gilt so als entscheidend, um Klimaziele und Energiebedarf miteinander zu vereinen.



