Nach einer eher schlechten Phase für Plug Power im Jahr 2023 läuft es nun wieder exzellent für das Unternehmen. Jetzt sehen Analysten sogar die Gewinnschwelle noch in diesem Jahr erreichbar. Ist die Aktie darum ein Kauf?

Plug Power gilt allgemein als heiße und unsichere Zukunftswette, jedoch scheint sich in letzter Zeit die Entwicklung bei dem Konzern deutlich zu verbessern. Mehrere positive Nachrichten beflügeln nämlich zuletzt die Aktie und die operative Entwicklung.

Positive Auftragsentwicklung bei Plug Power

So erhielt das Unternehmen kürzlich Aufträge aus Australien und auch aus Europa. Auf dem hiesigen Kontinent soll Plug Power PEM-Elektrolyseure mit einer Leistung von über 100 Megawatt liefern und in Australien zwei PEM-Elektrolyseure mit einer Leistung von je fünf Megawatt.

Dementsprechend zeichnet sich bei den Auftragseingängen weiter ein positiver, dynamischer Trend ab, während die Bodenbildung der Aktie weiter Formen annimmt. Zudem werden einige Analysten indessen sehr optimistisch für das Papier.

Plug Power auf einmal profitabel?

Denn die Marktbeobachter von Northland Capital Markets haben in einer kürzlich veröffentlichten Studie die These in den Raum gestellt, dass Plug Power noch in diesem Jahr die Gewinnschwelle erreichen könnte.

Dabei führten die Analysten vordergründig die deutlich steigenden Auftragseingänge an und hoben die Emphelung für die Aktie von “Halten” auf ”Kaufen”. Das Kursziel stieg dabei auf 22 US-Dollar.

Wie geht es mit Plug Power weiter?

Allerdings handelt es sich dabei um eine Prognose, welche definitiv durch sehr viel Optimismus gekennzeichnet ist. Tatsächlich erwartet der Konsens des Marktes erst 2025 schwarze Zahlen – unter anderem deshalb weil Plug Power die Summe der aktuellen Auftragswerte schuldig bleibt, was eine Einschätzung schwierig macht.

Trotzdem können auch Anleger bei Plug Power wieder deutlich positiver werden. Mehr als 70 Prozent der Marktbeobachter an der Wall Street empfehlen das Papier des Brennstoffzellenspezialisten zum Kauf und sehen ein durchschnittliches Kurspotenzial von 54 Prozent.

Auch wenn es im Zuge der Korrektur hier noch einmal deutlich ruckeln kann, so zeigt der aktuelle Weg für das Unternehmen und die Aktie klar nach oben.

