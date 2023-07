Nachdem der norwegische Wasserstoff-Spezialist Nel zuletzt starke Umsatzsteigerungen zum zweiten Quartal vermeldet hatte, ist ein wahrer Run auf Wasserstoff-Aktien ausgelöst worden. Anleger sollten die Abfahrt des Wasserstoff-Zuges nicht verpassen.



Die starken Umsatzzuwächse bei Nel, die weit über den Schätzungen der Analysten lag, haben eine Reihe anderer Wasserstoffunternehmen aus dem Dornröschenschlaf geholt. So zum Beispiel das amerikanische Unternehmen Plug Power. Seit Ende Juni steigt der Aktienkurs kontinuierlich, runde 21 Prozent ging es seitdem nach oben.



Spekulative Aktie

Die große Mehrheit der Analysten empfehlen die Plug Power Aktie zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt aktuell knapp 50 Prozent über dem aktuellen Kurs. Spannend dürfte es am 10. August werden, denn hier veröffentlicht der Konzern nach eigenen Angaben das Zahlenwerk zum zweiten Quartal. Allerdings ist die Aktie kein Schnäppchen, mit einer Marktkapitalisierung von 7,6 Milliarden US-Dollar bei einem Umsatz von 1,3 Milliarden Dollar ist der Konzern sehr sportlich bewertet.



Bärenstark und grundsolide

Weniger spekulativ und dafür etwas träger in der Kursentwicklung ist das Vorzeigeunternehmen Linde. Seit Anfang des Jahres hat die Aktie derzeit knapp 18 Prozent an Wert gewonnen und hat vor kurzem bei 350 Euro ein neues Mehrjahreshoch markiert. Seit 25 Jahren erhöht der Konzern kontinuierlich die jährlichen Dividendenzahlungen. Sollte die Aktie und der Gesamtmarkt zur Schwäche neigen, empfiehlt es sich in solchen Phasen ein paar Aktien billig einzusammeln.