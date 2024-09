Dieses Fintech scheint laut Gerüchten eine neue Trading-App entwickelt zu haben, die eine Innovation für Kunden bereithält, die bisher noch kein anderer Broker oder Neobroker bieten kann.

Die Fintech-Plattform The Naga Group hat laut Gerüchten eine neue Trading-App entwickelt, die in den Messenger-Dienst Telegram integriert werden soll. Dem Vernehmen nach soll der Start der "NAGA Everything Trading"-App zeitnah bekannt gegeben werden.

Benutzer des Naga-Dienstes sollen laut Informationen von BÖRSE ONLINE so über das App-Center von Telegram direkten Zugang zu den Finanzmärkten erhalten und Tausende von Aktien, CFDs, Devisen, Rohstoffe oder Kryptowährungen handeln können. The Naga Group verschafft sich über die neue Trading-App Zugang zu insgesamt fast einer Milliarde Telegram-Nutzern und erschließt sich damit hohes Wachstumspotenzial für die Zukunft. Eine Kooperation mit Telegram dürfte demnach auch den Aktienkurs der Fintech-Plattform positiv beeinflussen.

Bereits in den vergangenen Tagen ging es aufwärts für den Titel. Haupttreiber war die kürzlich bekanntgegebene Sponsoring-Partnerschaft mit Borussia Dortmund. Analysten sehen in der Kooperation mit dem Bundesligisten großes Potenzial für die Bekanntheit der Fintech-Plattform. Die Analysten von Warburg Research raten zum Kauf des Titels mit Kursziel 1,40 Euro, SMC Research sieht gar Potenzial bis 1,60 Euro für die Naga-Aktie.

