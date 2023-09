THE NAGA GROUP AG NAMENS-AKTIEN O.N.

Unternehmensprofil

The NAGA Group beschreibt sich als Anbieter innovativer Technologien im Finanz- und Gamingsektor und ist dort insbesondere auf die Bereiche Wertpapierhandel, RoboAdvisory und Social Trading fokussiert. Zum Zeitpunkt des IPO Mitte 2017 war der Erwerb sämtlicher Anteile an der Hanseatic Brokerhouse Global Marktes Ltd. Sowie von 60 Prozent der Aktien an der Hanseatic Brokerhouse Securities AG vorgesehen. Die Eintragung der Sachenlage erfolgte jedoch erst im Februar 2018. Der künftige Geschäftsbereich Hanseatic Brokerhouse erwirtschaftete den Angaben zufolge 2016 mit 50 Mitarbeitern einen Umsatz von 3,1 Mill. Euro. Einschließlich Hanseatic Brokerhouse ist die NAGA Group neben der Zentrale in Hamburg mit Büros in Limassol, Madrid, Barcelona, Valencia und Palma de Mallorca vertreten.

Offizielle Webseite: www.thenagagroup.com