THE NAGA GROUP AG NAMENS-AKTIEN O.N.

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Kennzahlen (in )
|2026e
|2025e
|2024
|2023
|2022
|Umsatz ()
|-
|-
|63.184.000,00
|41.877.000,00
|63.480.000,00
|Nettogewinn ()
|-
|-
|-6.761.000,00
|-60.969.000,00
|-37.036.000,00
|Gewinn/Aktie
|0,06
|0,03
|-0,03
|-1,13
|-0,69
|Dividende/Aktie
|-
|-
|-
|-
|-
|Rendite (%)
|-
|-
|-
|-
|-
|KGV
|-
|-
|-
|-
|-
|KUV
|-
|-
|2,61
|1,36
|0,96
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die The NAGA Group AG ist ein innovatives FinTech-Unternehmen, das mit seiner Social-Tradingplattform persönliche Finanzgeschäfte und Investitionen nahtlos miteinander verbindet. Die unternehmenseigene Plattform bietet eine Reihe von Produkten an, die vom Aktienhandel, über Kapitalanlagen und Krypto-Währungen bis hin zu einer physischen VISA-Debitkarte reichen. Die Plattform ermöglicht zudem einen Austausch der Händler untereinander, liefert relevante Informationen im Feed und Autokopierfunktionen für die Trades der Mitglieder. Im August 2024 erfolgte die Kapitalerhöhung um 170,6 Mill. Euro gegen Sacheinlage der Key Way Group Ltd., welche die Trading-App CAPEX.com betreibt, beschlossen. Dadurch hat sich die Nutzerbasis auf über 1,6 Millionen registrierte Nutzer erweitert.
Offizielle Webseite: https://www.thenagagroup.com